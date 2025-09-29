Non perde peso dopo la gravidanza, il marito la uccide: June aveva 37 anni, era un’avvocata

June Bunyan, 37 anni, scozzese, è stata uccisa dal marito dopo che lui si era lamentato del suo peso post-gravidanza. Trasferitasi negli Stati Uniti per diventare avvocato difensore, aveva fondato il suo studio a Los Angeles. Il marito è accusato di omicidio. I vicini parlano di un rapporto segnato da violenza e controllo morboso.

Una 37enne scozzese è stata brutalmente uccisa dal marito, dopo che l'uomo si era lamentato del fatto che non era riuscita a perdere i chili della gravidanza. June Bunyan, 37 anni, originaria dell’Isola di Arran, aveva lasciato il Regno Unito con un sogno: diventare avvocato difensore negli Stati Uniti. Aveva aperto il proprio studio, il Renteria Paralegal Services, dedicandosi con passione al diritto dell’immigrazione e costruendosi una vita nuova e piena di speranza a Los Angeles.

L’11 settembre è stata ammazzata nella sua abitazione, vittima di "gravi lesioni traumatiche al collo". Suo marito, Jonathan Anthony Renteria, 25 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio, oltre che di gravi violazioni relative a mutilazione e contatto con resti umani. La cauzione è stata a circa 4 milioni di dollari.

Secondo l’accusa, la tragedia sarebbe scaturita da una discussione sul peso post-gravidanza della 37enne. La donna avrebbe detto al marito: "Non ti farò mai più vedere tua figlia", mentre iniziava a fare le valigie. Poco dopo, Jonathan avrebbe ammesso di averla uccisa, prendendola per il collo alle spalle.

June è stata vista viva per l’ultima volta il 4 settembre. Il giorno seguente, Jonathan è stato notato allontanarsi di notte con il bambino e poche ore dopo trasportare sacchi della spazzatura. Secondo le indagini, il figlio sarebbe stato lasciato dai nonni, mentre i resti della donna sarebbero stati smembrati.

I vicini raccontano che June era costretta a vivere in un matrimonio segnato dalle violenze e dal controllo morboso. Arielle Miller, che abitava nello stesso edificio, ricorda: "Non voleva che parlasse con certe persone. Era verbalmente pesante, e commentava continuamente il suo corpo e il suo peso". E aggiunge: "Il modo in cui è morta, la sofferenza che deve aver provato, la paura, la violenza, il dolore… tutto questo mi tiene sveglia la notte".

La famiglia di June ora lotta per riportarla in Scozia. La migliore amica, Vicky Tulika, la ricorda così: "È con un dolore inimmaginabile che annunciamo la sua morte", ha scritto Tulika. "La sua vita è stata tragicamente interrotta a migliaia di chilometri da casa".

June era conosciuta per "la sua risata contagiosa, la sua personalità vivace e un cuore straordinariamente compassionevole". Laureata in giurisprudenza alla Robert Gordon University di Aberdeen, aveva affrontato con coraggio ogni ostacolo per inseguire il sogno di diventare avvocato. "Ha lavorato instancabilmente per costruirsi un futuro migliore", ricorda ancora Vicky.