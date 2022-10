Non accetta la fine della loro storia, 19enne uccide l’ex di 18 anni: il corpo trovato in un bosco Emily Nicole Thompson è stata uccisa a 18 anni a Brisbane, in Australia, dall’ex fidanzato Aaron Daniel Mitchelson Huckel, di un anno più grande, che non accettava la fine della loro relazione. A dare l’allarme sono stati i genitori.

A cura di Ida Artiaco

L’ultima foto pubblicata dalla vittima su Facebook.

Quando non l'hanno rivista tornare a casa, dopo l'incontro con il suo ex, i genitori di Emily Nicole Thompson, 18enne di Brisbane, in Australia, avevano già capito tutto. Per questo hanno allertato subito le forze dell'ordine che dopo qualche ora di ricerca hanno trovato il suo corpo senza vita e abbandonato nella boscaglia di Nambour, non molto lontano dalla sua abitazione.

Aaron Daniel Mitchelson Huckel, il suo ex fidanzato, è stato rintracciato poco dopo presso una stazione di servizio e arrestato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, ma gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire il movente alla base dell'omicidio: l'ipotesi più accreditata è che il presunto killer non accettasse la fine della relazione con la vittima.

La vicenda sta sconvolgendo l'Australia. Secondo quanto ricostruito finora, sabato scorso i due ragazzi si sarebbero incontrati intorno alle 16.30 in un parcheggio a Strathpine per parlare dopo la separazione. Non sono chiare neppure le motivazioni della loro rottura, ma è possibile che la 18enne fosse vittima di violenze e abusi da parte del giovane. Probabilmente stanca di subire si sarebbe allontanata da lui, ma l'ex non avrebbe accettato la separazione arrivando fino all'estremo gesto.

Leggi anche Femminicidio a Scalea, vigilante uccide la ex compagna a colpi di pistola in auto e si uccide

Circa 24 ore prima dell'incontro, risultato fatale per Emily, lei aveva pubblicato un selfie sul proprio profilo Facebook in cui appariva serena, come hanno sottolineato i suoi familiari alla stampa locale. "Emily era una ragazza intelligente, di buon cuore e amorevole"", ha detto a 7News Tracey Pelling, portavoce della famiglia Thompson, aggiungendo: "Aveva tutta la vita davanti a sé. I suoi genitori sono devastati e sotto shock mentre cercano di capire come saranno le loro vite senza Emily".

Al presunto assassino è stata rifiutata la libertà su cauzione. Lunedì era in programma l'udienza presso il tribunale di Maroochydore, ma non si è presentato. La prossima ci sarà il 31 ottobre, mentre resta in custodia cautelare.