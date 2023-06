Nigeria, barca affonda lungo un fiume, almeno 103 morti: tornavano tutti da un matrimonio È di oltre 100 morti il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel centro-nord della Nigeria, dove una barca con a bordo diverse famiglie di ritorno da un matrimonio è naufragata affondando mentre attraversava un fiume.

A cura di Davide Falcioni

È di oltre cento morti il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel centro-nord della Nigeria, dove una nave con a bordo diverse famiglie di ritorno da un matrimonio è naufragata affondando mentre attraversava un fiume.

Stando a quanto riferiscono le autorità locali l'imbarcazione – proveniente dallo stato del Niger (ovest) – stava percorrendo un fiume nello stato di Kwara quando si è verificato l'incidente. "Finora abbiamo contato 103 morti. Più di 100 persone sono state salvate", ha dichiarato il portavoce della polizia di Stato di Kwara, Okasanmi Ajayi. "La ricerca è ancora in corso, il che significa che il bilancio può ancora salire", ha aggiunto. Le vittime erano di ritorno nel distretto di Patigi, nello stato di Kwara, dopo aver celebrato un matrimonio nello stato del Niger.

A quanto pare l'incidente sarebbe avvenuto nel cuore della notte e l'orario avrebbe fatto sì che la macchina dei soccorsi si mettesse in moto con enorme ritardo. Fonti locali citate dai media nigeriani hanno spiegato che l'imbarcazione potrebbe aver urtato un grosso albero durante la navigazione. L'impatto avrebbe sfondato la prua facendo imbarcare rapidamente acqua; la luminosità assente e il panico hanno peggiorato ulteriormente la situazione determinando la tragedia. Nessuno dei passeggeri inoltre indossava un giubbotto salvagente.

Non è la prima volta che si verifica un disastro del genere in Nigeria, soprattutto nell'area vicina alla confluenza tra i fiumi Niger e Benue, due dei corsi d'acqua più lunghi dell'Africa. Nel maggio 2021, una barca è affondata nel Niger; morirono ben 160 persone, solo una ventina vennero tratte in salvo.