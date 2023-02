New York, camion forza il blocco della polizia e investe otto pedoni: “Non è stato un incidente” Un uomo al volante di un camion U-Haul è salito su un marciapiede investendo diversi pedoni nel quartiere di Bay Ridge a Brooklyn, New York, prima che la polizia lo catturasse dopo un inseguimento.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata a New York, dove un uomo al volante di un camion U-Haul è salito su un marciapiede investendo diversi pedoni nel quartiere di Bay Ridge a Brooklyn, New York, prima che la polizia lo catturasse dopo un inseguimento. Il bilancio è di otto feriti, nessuno dei quali fortunatamente versa in gravi condizioni.

I fatti sono avvenuti questa mattina poco prima della undici, ora locale, quando un agente della polizia di New York ha tentato di effettuare un normale blocco del traffico vicino a Bay Ridge Parkway. Anziché fermarsi l'autista del camion ha forzato l'alt imposto dai pubblici ufficiali sfrecciando a tutta velocità attraverso Sunset Park, fino a quando le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo tra Columbia Street e Hamilton Avenue.

Il conducente è stato preso in custodia e interrogato presso il 68° distretto di polizia. "Al momento non abbiamo idea del movente, ma non si è trattato di un incidente", ha dichiarato il consigliere comunale Justin Brannan, confermando che il camionista ha intenzionalmente travolto dei pedoni. "Questo autista sapeva benissimo cosa stava facendo, sapeva che stava colpendo delle persone", ha aggiunto Brannan, spiegando inoltre che quando il conducente del camion è stato fermato ha detto alla polizia: "Voglio morire".

I membri dello staff di un ufficio immobiliare all'angolo tra la Fifth Avenue e Bay Ridge Avenue hanno raccontato di aver udito un rumore e di essere usciti di corsa fuori dall'edificio, rimanendo scioccati alla vista dei passanti travolta dalla vettura, sbalzati a metri di distanza. Il portavoce del sindaco Eric Adams, Fabien Levy, ha scritto su Twitter che "non ci sono ulteriori minacce credibili al momento". Di certo non si è trattato di un attentato.