Nel Regno Unito è stato abbattuto “l’albero di Robin Hood”: arrestato un 16enne L’albero si trovava vicino il Vallo di Adriano ed era noto in tutto il Paese: fermato un 16enne. La polizia locale dice che si è trattato di un “abbattimento intenzionale”. La pianta apparve nel film del 1991 “Robin Hood: Il principe dei ladri”, con Kevin Costner.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per l'abbattimento di uno degli alberi più famosi del Regno Unito. Accade a Sycamore Gap, nelle vicinanze del Vallo di Adriano nel Northumberland, uno dei resti romani più importanti del Regno Unito. "È stato abbattuto intenzionalmente" affermano i funzionari della Northumberland National Park Authority: la pianta era nota nel Paese come "l'albero di Robin Hood".

L'adolescente è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di danni criminali: adesso "si trova in custodia e sta aiutando nelle indagini", riferiscono gli inquirenti.

Supt Kevin Waring, funzionario della polizia locale, ha descritto l'albero come "un punto di riferimento di fama mondiale: la sua perdita ha causato shock, tristezza e rabbia significativi in tutta la comunità locale e oltre".

Waring ha successivamente aggiunto: "Dato che la nostra indagine è in una fase iniziale, manteniamo gli occhi aperti. Qualsiasi informazione può aiutarci: se avete visto o sentito qualcosa di sospetto che potrebbe interessarci, fatecelo sapere".

L'albero cresceva in un avvallamento naturale nel paesaggio vicino a Hexham, nel Nord ovest del Paese: è apparso nel film del 1991 "Robin Hood: Il principe dei ladri", con Kevin Costner. Nel 2016, invece, è stato nominato Albero dell'anno in un concorso organizzato dal Woodland Trust, il più grande ente di beneficenza per la conservazione delle specie boschive nel Regno Unito.

L'abbattimento dell'albero ha suscitato un'ondata di emozioni e molti lamentano la perdita di un emblema del Nord-Est del Paese. Il fotografo Ian Sproat, ad esempio, ha detto a BBC News che "il suo cuore si è spezzato" quando ha visto il danno, mentre il deputato di Hexham Guy Opperman ha affermato di essere "completamente scioccato".

Alison Hawkins, abitante di Liverpool, è stata una delle prime ad arrivare sulla scena giovedì mentre camminava lungo i resti delle famose mura romane. "È stato un vero shock. Era l'immagine iconica che tutti volevano vedere", sono state le sue parole a BBC News.