Nel Regno Unito, dove grazie alla vaccinazione di massa, si sta registrando un sensibile calo dei nuovi casi di Covid-19 oltre che dei ricoveri, cresce l'apprensione per i focolai collegati alla variante sudafricana. Per questo, laddove sono stati identificati, si sta procedendo a test a tappeto, come nei quartieri di Southward e Harrow a Londra. Chi vive in queste zone nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a screening anche senza aver manifestato alcun sintomo. Finora in tutto il paese sono stati segnalati 300 casi collegati a questo tipo di mutazione e il Dipartimento della Salute ha dichiarato in un comunicato che "sarà fatto di tutto per controllare e sopprimere la potenziale diffusione della variante Covid-19 identificata per la prima volta in Sudafrica".

Nella stessa nota si sottolinea che "le persone con sintomi sono invitate a prenotare un test gratuito online o per telefono in modo che possano sottoporsi allo screening in un sito individuato dal governo o farsi inviare un kit di test a casa. I casi positivi verranno sequenziati per i dati genomici con l'obiettivo di aiutare ad aumentare la nostra comprensione delle varianti di Covid-19 e della loro diffusione all'interno di queste aree". Intanto, proprio rispetto alla variante sudafricana è arrivata una buona notizia oggi lato vaccini. I sieri sviluppati da Pfizer, Moderna e Johnson & Jonhson, che a breve arriverà anche nel Regno Unito dove sono già 24, 5 i milioni di dosi somministrate, avrebbero evidenziato buoni segnali di efficacia nella lotta contro tutte le varianti del Covid-19 in base ai dati arrivati da Israele.