Muore in diretta online mentre sniffa cocaina e beve whisky per tre ore: aveva 37 anni

Creator 37enne muore in diretta vicino a Barcellona dopo una sfida online su Youtube: sarebbe stato pagato per bere whisky e drogarsi per ore. La polizia catalana ha aperto un’indagine.

Sergio Jiménez, 37 anni, è morto in diretta su YouTube

Un creator di 37 anni è morto nel corso di una diretta online dopo che gli spettatori hanno pagato per vederlo bere whisky e sniffare cocaina per tre ore. E' successo a Vilanova i la Geltrú, comune spagnolo non lontano da Barcellona. La vittima si chiama Sergio Jiménez, ed è stato trovato senza vita nella sua stanza con ancora la webcam del pc accesa.

L'uomo è stato trovato dalla madre verso le 2 del mattino del 31 dicembre, quando la donna si è alzata per andare in bagno e ha notato la luce accesa nella camera del figlio. Una volta varcata la soglia, però, ha visto la terribile scena di Sergio incosciente inginocchiato davanti al letto con la testa sul materasso. Il fratello della vittima, accorso dalla sua stanza alle urla della madre, ha confermato che era ormai privo di vita.

Secondo le ricostruzioni, il 37enne è morto per overdose dopo aver accettato una sfida online che gli imponeva di bere e drogarsi in diretta a oltranza, per circa tre ore. Non era la prima volta che l'uomo accettava di fare questo genere di performance estreme in diretta su YouTube, anche la famiglia ne era venuta a conoscenza da poco, come spiega la madre al giornale spagnolo El Periodico: "Il mio figlio maggiore ci ha avvisato un paio di mesi fa che Sergio stava realizzando questo genere di video".

Ora, il corpo di polizia regionale della Catalogna ha confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, la prima avvenuta in Spagna nel corso di una sfida online. Gli agenti stanno valutando se qualcuno degli utenti possa essere ritenuto penalmente responsabile per "incitamento a comportamenti rischiosi". Alcuni follower dello streamer lo avrebbero pagato per bere una intera bottiglia di whisky in diretta e assumere cocaina, circa due grammi.