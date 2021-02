Mister Potato non sarà più Mister ma solo Potato, la svolta per l’uguaglianza di genere ha toccato anche i giocattoli in Usa dove l’azienda produttrice del giochino, ancora piuttosto popolare negli Stati Uniti d'America, nonostante sia nato oltre settanta anni fa, ha annunciato il cambio del nome che sarà ora un più neutro Testa di patata. Mister Potato come è stato sempre chiamata fin dal suo esordio nei negozi, è un giocattolo di plastica a forma di patata sulla quale possono essere applicati diversi componenti facciali, quali occhi, naso, orecchi, fino a trasformare la "patata" in un "viso".

La modifica del cambio di nome è emersa giovedì in una riunione degli investitori del gruppo Hasbro e riguarderà tutte le confezioni del prodotto e il nuovo appellativo apparirà sulle scatole già da quest'anno. Hasbro ha spiegato che il giocattolo, che esiste da circa 70 anni, aveva bisogno di un restyling più moderno. La stessa azienda, però, dopo le prime polemiche ha voluto chiarire meglio la scelta e, attraverso i suoi canali social, ha spiegato che il vecchio nome persisterà anche se non in primo piano.

Con un tweet Hasbro ha assicurato ai fan che sebbene il nome del marchio stia cambiando, i personaggi di Mr. e Mrs. Potato "non andranno da nessuna parte". Quei vecchi nomi dei personaggi infatti appariranno ancora sulle scatole ma ora saranno sotto il nuovo nome del marchio “Potato Head”. Insomma Mr Potato ormai stava stretto al gioco visto che esiste da tempo anche in versione femminile ed è stato deciso di cambiare il nome principale lasciando in secondo piano quelli più vecchi. Hasbro ha detto che il rebranding "per il cliente moderno" inviterà i bambini a creare la propria famiglia Potato Head con due corpi di patate grandi (non specifici per genere), un corpo di patate piccolo e 42 accessori.