Motore dell’aereo in fiamme dopo il decollo, panico a bordo: passeggeri piangono e pregano Il volo Viva Aerobus VB518, con 186 passeggeri a bordo, era partito da Guadalajara, in Messico, ed era diretto a Los Angeles, quando è avvenuto l’incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Atterraggio di emergenza per un volo partito da Guadalajara e diretto a Los Angeles dopo che motore dell'aereo ha preso fuoco pochi minuti dopo l'atterraggio. Due passeggeri a bordo hanno filmato la scena in cui si vedono scintille fiamme fuoriuscire dal motore e il video è diventato virale sui social. Nonostante il panico scatenatosi a bordo, non ci sono feriti.

Il volo Viva Aerobus VB518, con 186 passeggeri a bordo, era partito dalla città in Messico, poco prima delle 22:00 di martedì 25 agosto. A circa 10 minuti dall'inizio del volo che doveva durare tre ore, i passeggeri hanno notato scintille e fiamme uscire dal motore destro del velivolo. Alcuni viaggiatori hanno riferito di aver sentito il suono di un'esplosione.

In quel momento a bordo si è diffuso il panico. I passeggeri terrorizzati hanno cominciato a piangere urlare, alcuni anche a pregare. L'equipaggio è stato allertato mentre l'aereo era a 13.000 piedi e il volo è così stato costretto a tornare all'aeroporto di Guadalajara, quando erano passati 45 minuti dopo il decollo. Non sono stati segnalati feriti a seguito dell'incidente.

La causa dell'incendio del motore è in corso di accertamento. Viva Aerobus ha dichiarato in una dichiarazione che le scintille nel motore sono state causate da un "attrito di metalli". La compagnia low cost si è poi scusata con i passeggeri, assicurando come "il controllo dell'aeromobile è stato mantenuto in ogni momento secondo le procedure stabilite dal costruttore, che sono concepite per continuare a operare in sicurezza anche in queste condizioni".