Mosca, vicepresidente di una banca muore precipitando dal balcone del suo appartamento di Mosca

A cura di Davide Falcioni

Giallo in Russia, dove venerdì scorso la vicepresidente di una banca – Kristina Baikova, 28 anni – è morta in circostanze misteriose dopo essere precipitata da una finestra del suo appartamento a Khodynsky Boulevard, Mosca. La donna, dirigente della Loko-Bank, era in compagnia di un amico, il 34enne Andrei, che alla polizia ha raccontato di essere stato invitato a bere qualcosa e fare una chiacchierata: "Poi, verso le 3 del mattino, Kristina è uscita sul balcone e poi dopo è precipitata nel vuoto". Il ragazzo ha dato l'allarme chiamando un'ambulanza, ma per la 28enne non c'era ormai nulla da fare. Baikova aveva a lungo lavorato per la Moscow Credit Bank (MCB) prima di assumere il ruolo di vicepresidente presso Loko-Bank.

Quella di Kristina Baikova è solo l'ultima delle morti misteriose che si sono verificate in Russia: il primo settembre scorso Ravil Maganov, tra i massimi dirigenti della più grande azienda petrolifera russa e seconda al mondo per riserve petrolifere, la LUKoil, è morto dopo essere caduto dalla finestra di un ospedale di Mosca, dove era ricoverato a seguito di un infarto. Il suo decesso è stato classificato come un caso di suicidio, sebbene i suoi familiari più stretti abbiano ripetutamente affermato che l'imprenditore non aveva mai espresso la volontà di farla finita.

Altro suicidio strano quello di Igor Shkurko, 49 anni, trovato morto ad aprile nella sua cella in un centro di detenzione dove era recluso dopo essere stato accusato di aver accettato una tangente. L'uomo era primo vicedirettore generale e ingegnere capo di Yakutskenergo, compagnia energetica russa. Un mese dopo è morto in circostanze misteriose anche un ministro che si ritiene abbia condannato in privato l'invasione dell'Ucraina. Petr Kucherenko, 46 ​​anni, si è ammalato improvvisamente durante un volo di ritorno a Mosca da un viaggio d'affari a Cuba. I medici si sono precipitati a soccorrerlo, ma non c'è stato niente da fare.