Mosca: “Con visita Zelensky Usa hanno confermato il loro coinvolgimento diretto nel conflitto” Le reazioni da Mosca dopo la visita del presidente ucraino Zelensky negli Stati Uniti. “Non ci sono stati veri e propri appelli alla pace”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

A cura di Susanna Picone

L'Ucraina e gli Stati Uniti non cercano la pace, ma sono pronti a continuare le ostilità. Così commentano da Mosca, con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, i colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Joe Biden. "I ‘negoziati' a Washington hanno dimostrato che né in Ucraina né negli Stati Uniti stanno cercando la pace secondo Zakharova.

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, gli Stati Uniti hanno confermato il loro "coinvolgimento diretto" nel conflitto in Ucraina ospitando il presidente Zelensky e difendendo il diritto di Kiev di condurre attacchi in Crimea. È “ulteriore conferma della partecipazione diretta degli americani alle ostilità a fianco delle forze armate ucraine", ha aggiunto Zakharova che ha poi affermato che “l'esercito ucraino è diventato un esercito mercenario con istruttori stranieri" e "con mercenari provenienti direttamente da paesi dell’Occidente”.

Il Cremlino accusa Washington di condurre una "guerra indiretta" contro la Russia. Per Mosca, non c'è alcuna "volontà di ascoltare la Russia". I sistemi missilistici Patriot di fabbricazione statunitense che saranno inviati in Ucraina saranno obiettivi legittimi per le forze russe, proprio come gli altri tipi di armamenti, così anche il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come riporta la Tass.

Negli Usa Zelensky è intervenuto al Congresso americano, accolto con una pioggia di applausi. "Non ci arrenderemo mai", ha detto, e questo anche grazie al sostegno "essenziale" degli Stati Uniti. "Voglio ringraziare gli americani" e dire loro che gli aiuti concessi a Kiev "non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”, ha detto il leader ucraino. "Potete velocizzare la nostra vittoria", ha aggiunto riferendosi indirettamente agli aiuti che possono arrivare dall’America. “La tirannia russa ha perso il controllo su di noi. La lotta continua e dobbiamo sconfiggere il Cremlino sul campo di battaglia”, un altro passaggio del suo discorso.

Durante la visita del presidente ucraino negli Stati Uniti "non ci sono stati veri e propri appelli alla pace", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riporta Ria Novosti. Gli Stati Uniti, secondo Peskov, continuano "la linea della guerra de facto e indiretta con la Russia fino all'ultimo ucraino".