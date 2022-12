Zelensky al congresso Usa: “Col vostro aiuto il prossimo anno sarà decisivo nella guerra in Ucraina” “Il prossimo anno sarà un punto di svolta. Sarà il momento in cui il coraggio ucraino e la risolutezza americana dovranno garantire il futuro della nostra comune libertà” ha detto Zelensky nel suo primo discorso in presenza al Parlamento statunitense durante la storica visita a Washington.

“I vostri soldi all’Ucraina non sono beneficenza. È un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia che noi gestiamo nel modo più responsabile possibile”, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto al congresso Usa nel suo primo discorso in presenza al Parlamento statunitense durante la storica visita a Washington.

Un discorso che ha fatto seguito all’incontro con Joe Biden alla Casa bianca e molto incentrato sugli aiuti quello di Zelensky. "Il prossimo anno sarà critico ma voi potete velocizzare la nostra vittoria", ha dichiarato infatti il presidente ucraino, riferendosi indirettamente al nuovo pacchetto di aiuti che è in corso di valutazione e che incontra lo scetticismo di alcuni Repubblicani.

"Abbiamo l'artiglieria, grazie. È abbastanza? Onestamente no", ha avvertito Zelensky che, per convincere i tanti scettici fra le fila repubblicane, ha fatto il parallelo con la Seconda guerra mondiale, l'offensiva delle Ardenne e Franklyn Delano Roosvelt. Accolto con una standing ovation quando è arrivato, il leader ucraino infatti è stato ripetutamente interrotto da lunghi applausi mentre invocava le battaglie degli Stati Uniti contro la Germania nazista e gli impegni di guerra del presidente Roosevelt.

“Le nostre due nazioni sono alleate in questa battaglia e il prossimo anno sarà un punto di svolta. Lo so. Sarà il momento in cui il coraggio ucraino e la risolutezza americana dovranno garantire il futuro della nostra comune libertà. La libertà delle persone che difendono i propri valori", ha affermato Zelensky.

“Contro ogni previsione e sventura, l'Ucraina non è caduta. L'Ucraina è viva e vegeta. Abbiamo sconfitto la Russia. Non abbiamo paura. Né dovrebbe averlo nessuno al mondo. L'Ucraina ha ottenuto questa vittoria che ci dà coraggio e ispira il mondo intero" ha proseguito Zelensky, ricordano che la guerra sul campo di battaglia continua e gli Stati Uniti possono essere decisivi.

“So che tutto dipende da noi, dalle forze armate ucraine. Eppure tanto dipende dal mondo. Tanto nel mondo dipende da voi", ha affermato davanti ai parlamentari statunitensi, aggiungendo: “La Russia potrebbe davvero fermare la sua aggressione, se lo volesse. Ma voi potete accelerare la nostra vittoria”

Gli Stati Uniti hanno già fornito 22 miliardi di dollari in assistenza militare all'Ucraina dall'invasione russa a febbraio. Mercoledì, la Casa Bianca ha annunciato ulteriori aiuti per 1,85 miliardi di dollari, tra cui, per la prima volta, missili di difesa aerea Patriot per proteggere le infrastrutture dell'Ucraina. "Non sarai mai solo", ha detto il presidente Biden al leader ucraino annunciando il via libera della Casa bianca.