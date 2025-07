“Morte a Trump, ho una bomba”, caos su volo EasyJet ma i passeggeri si alzano e lo bloccano: il video

Le urla improvvise di uno dei passeggeri ha scatenato paura e caos a bordo di un volo di linea EasyJet impegnato in un viaggio interno in Gran Bretagna, dall’Inghilterra in Scozia. L’incidente domenica mattina 27 luglio quando, dopo meno di un’ora di volo, uno dei viaggiatori si è alzato ed è andato in bagno uscendone poco dopo urlando e minacciando: “Morte a Trump, morte all’America, ho una bomba Allah Akbar”.

“È uscito improvvisamente dal bagno gridando Allah Akbar con le mani sopra la testa. Erano le 8 e mi sono svegliato improvvisamente. Poi ha detto ‘Ho una bomba, ho una bomba'” ha raccontato un testimone. La scena immortalata anche in alcuni video registrati dagli altri viaggiatori, alcuni dei quali inizialmente credevano a uno scherzo.

Quando l’uomo ha continuato a urlare minacce a Trump, che ieri era proprio in Scozia, a bordo è scoppiato il caos. "Ha spintonato il personale di bordo ed era aggressivo nei loro confronti. Era un tipo grosso, alto circa un metro e ottanta, e loro erano delle donne minute” ha ricostruito il testimone al Sun, aggiungendo: "Quando ha iniziato spingerle le hostess, però, le cose sono cambiate”.

A quel punto infatti alcuni passeggeri hanno deciso di intervenire, gli sono saltati addosso e lo hanno immobilizzato. Come si vede nei filmati, un uomo è riuscito ad afferrarlo da dietro e a tirarlo giù, poi tutti gli altri gli sono saltati addosso e li no ha opposto resistenza. Attimi di confusione durante i quali alcuni passeggeri piangevano o erano sotto shock per la paura mentre gli assistenti di volo si sono arrampicati sui sedili per controllare la borsa dell'uomo e accertarsi che non avesse una bomba.

A quel punto l’aereo era già in vista di Glasgow dove era diretto e dove ha richiesto un atterraggio prioritario. Una volta a terra, a bordo è salita la polizia che ha preso in custodia l’uomo fermato. Il passeggero è stato identificato come un uomo di 41 anni. La polizia ha assicurato che non vi erano esplosivi sull’aereo e che il passeggero ha agito da solo ma i video sono in fase di analisi da parte degli agenti antiterrorismo per stabilire le accuse.