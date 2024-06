Morta la madre di Michelle Obama, Marian Robinson: alla Casa Bianca crebbe le nipoti Malia e Sasha

video suggerito

Gabriella Mazzeo

È morta a 86 anni Marian Robinson, la madre di Michelle Obama, ex first lady della Casa Bianca al fianco del primo presidente afroamericano degli Stati Uniti Barack Obama. La notizia è stata annunciata proprio dall'ex first lady e dagli altri membri della famiglia in un comunicato. "C'è stata e ci sarà solo una Marian Robinson – si legge nella nota -. Nella nostra tristezza, siamo sollevati dallo straordinario dono della sua vita".

La donna era rimasta vedova e per lungo tempo aveva continuato a vivere a Chicago, seppur da sola. Si trasferì alla Casa Bianca nel 2009 quando Barack Obama divenne presidente per aiutare i due a prendersi cura delle nipoti Malia e Sasha, all'epoca ancora bambine. Poco più che 70enne, inizialmente si oppose all'idea di trasferirsi dalla sua casa di Chicago fino a Washington e Michelle Obama dovette chiedere al fratello Craig di convincere la madre.

Barack Obama, la figlia Malia e Marian Robinson

Alla fine, la donna si trasferì alla Casa Bianca insieme alla famiglia e per tutti e due i mandati di Barack Obama, si prese cura delle nipoti. "Non sarei quella che sono oggi senza la mano ferma e l'amore incondizionato di mia madre, Maria Shields Robinson – ha scritto Michelle Obama nel suo libro di memorie del 2018, Becoming -. Lei è sempre stata la mia roccia, permettendomi la libertà di essere quella che sono senza mai permettere ai miei piedi di alzarsi troppo da terra".

Michelle Obama a Venezia con le figlie Sasha e Malia e la madre Marian Robinson

"Marian Lois Shields Robinson – ha scritto l'ex presidente sulla piattaforma Medium – aveva un modo di riassumere le sue verità sulla vita in una parola o due, una frase veloce che faceva fermare tutti a riflettere. La sua saggezza sembrava essere innata, invece era stata conquistata con fatica, modellata dalla sua profonda comprensione degli spigoli del mondo. Diceva che non dovevamo preoccuparci delle piccole cose e che come genitori, non stavamo allevando bambini, ma piccole persone. Lei è cresciuta con altri sei figli nel South Side di Chicago, alla quale era legatissima. I suoi genitori si separarono quando lei era adolescente e sua madre la mantenne lavorando giorno e notte come assistente infermiera. A suo padre, a causa del colore della pelle, non era allora permesso iscriversi a un sindacato o lavorare per imprese edili più grandi, così cominciò a diffidare di un mondo che sembrava avere poco posto per lui. Nonostante questo, la mattina svegliava i suoi figli con i dischi jazz. Marian ha imparato da lui che anche davanti alle difficoltà, c'è sempre musica da trovare".