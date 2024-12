video suggerito

Morta a 19 anni Beandri Booysen, la “Sammy Basso” sudafricana che aveva ispirato il suo Paese Come l’italiano Sammy Basso, anche Beandri Booysen era affetta da Progeria: negli anni, grazie a un’intensa attività social, aveva sensibilizzato l’opinione pubblica sudafricana sulla sua malattia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è spenta ad appena 19 anni Beandri Booysen, giovane donna sudafricana affetta da una rara malattia genetica, la sindrome di Hutchinson-Gilford, nota come Progeria, la stessa patologia da cui era afflitto l'attivista italiano Sammy Basso, morto lo scorso 5 ottobre ad Asolo. Tale malattia geneticaè causata da una mutazione spontanea (non ereditata dai genitori) a livello del gene LMNA. I primi sintomi si manifestano nei mesi successivi alla nascita e includono un ritardo nella crescita, perdita dei capelli e un aspetto caratteristico del viso. L’invecchiamento accelerato si presenta nell’infanzia, senza alterazioni delle capacità intellettive. Beandri era diventata un simbolo di forza e resilienza, utilizzando la sua presenza sui social per sensibilizzare sull’invecchiamento precoce e per ispirare migliaia di persone in tutto il mondo.

Solo un paio di mesi fa Beandri era stata sottoposta a un delicato intervento a cuore aperto al cui termine si era detta determinata a trascorrere il Natale con la famiglia. La sua vita, segnata da sfide mediche enormi, è stata un esempio di coraggio e perseveranza. Oltre alla Progeria, soffriva di osteoporosi, una condizione che rende le ossa estremamente fragili.

La madre di Beandri, Bea, ha voluto ringraziare i fan della figlia per l'affetto e il supporto dimostrati nel corso degli anni. "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Beandri, una delle giovani donne più amate e fonte di ispirazione del Sudafrica", ha dichiarato. "Con la sua risata contagiosa e il suo spirito vivace, ha portato luce nella vita di chiunque la conoscesse. Ha usato la sua unicità per accendere i riflettori sulla Progeria e motivare migliaia di persone a trovare speranza anche nei momenti più bui. Non ha mai smesso di lottare".

Con oltre 269.200 follower su TikTok, Beandri era diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per molti. Attraverso i suoi video, cercava di trasmettere messaggi di speranza, forza e accettazione. In un’intervista rilasciata all’inizio dell’anno, aveva raccontato: "Convivo con la Progeria fin dalla nascita. Ci sono abituata e ho imparato ad affrontare le sfide con forza. La mia famiglia mi ha cresciuto come una bambina normale, insegnandomi che non devo sentirmi diversa dagli altri. Questo mi ha resa la persona che sono oggi". Come Sammy Basso, Beandri non solo voleva sensibilizzare sulla sua condizione, ma anche ispirare coloro che affrontano difficoltà, dimostrando che la diversità è una ricchezza e che ogni persona è unica a modo suo.