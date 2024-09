video suggerito

Montagne russe a tutta velocità lo colpiscono durante giro di prova, operaio 20enne muore all'Oktoberfest La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì durante i preparativi per l'Oktoberfest, la tradizione festa della birra di Monaco di Baviera in Germania. Il 20enne colpito violentemente alla testa da una delle carrozze della giostra appena allestita.

A cura di Antonio Palma

Dramma oggi durante i preparativi per l'Oktoberfest, la tradizione festa della birra di Monaco di Baviera che inizierà sabato prossimo. Un giovane operaio di 20 anni è morto sul lavoro in un terribile incidente sulla giostra delle montagne russe che era in allestimento. Il ragazzo è stato travolto in pieno dalle carrozze delle montagne russe durante un giro di prova per testare la tenuta dell'attrazione.

La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì, poco prima delle 11. La vittima, identificata come Sebastian J., è stata investita da uno dei treni della giostra che stava viaggiando a tutta velocità. Secondo quanto riporta Bild, il ventenne è stato colpito violentemente alla testa ed è rimasto esanime sui binari. La sequenza si è consumata pochi attimi davanti ai colleghi del ragazzo che non hanno potuto fare nulla.

Sono stati loro a lanciare l'allarme facendo fermare la giostra in allestimento lungo la Theresienwiese. Si tratta dell'attrazione denominata Olympia Looping, uno tra i più grandi ottovolanti mobili del mondo. Sul posto sono accorsi in poco tempo servizi di emergenza medica e i vigili del fuoco che hanno provato a soccorrere e rianimare l'uomo ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Il ventenne è stato portato con massima urgenza in ospedale dove però è arrivato in condizioni critiche ed è morto intorno alle 12 a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. La notizia ha sconvolto colleghi e operatori che sono impegnati in questi giorni per allestire tutte le attività dell'Oktoberfest. "È "una notizia che ti toglie il terreno da sotto i piedi: un dramma per la famiglia, l'operatore e tutti gli altri soggetti coinvolti" ha dichiarato la direttrice del luna park.

Sul luogo della tragedia anche la polizia che ha isolato la scena e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Secondo i vigili del fuoco, l'incidente non ha nulla a che fare con la sicurezza operativa della giostra. "Si tratta semplicemente di un incidente accaduto durante la fase di costruzione" ha spiegato un portavoce dei pompieri.