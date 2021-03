Il colosso farmaceutico americano Moderna, che ha già sviluppato un vaccino anti Covid attualmente in fase di distruzione anche in Italia, è al lavoro per la realizzazione di un secondo siero di ultima generazione, sempre a base di mRna, conservabile alle temperature di un normale frigorifero e quindi in grado di semplificare la distribuzione e la somministrazione delle iniezioni scudo da parte degli operatori sanitari di tutto il mondo. L'annuncio è stato fatto via Twitter dall'azienda.

"Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 1 sul nostro candidato vaccino Covid-19 di prossima generazione, mRna-1283 – ha detto Stéphane Bancel, Ceo di Moderna -. I nostri investimenti sulla nostra piattaforma mRna ci hanno permesso di sviluppare un potenziale vaccino stabile in frigorifero, che potrebbe quindi facilitare la distribuzione e l'impiego in una gamma più ampia di contesti, anche nei Paesi in via di sviluppo. Rimaniamo impegnati a contribuire alla lotta contro l'emergenza sanitaria in corso".

La società ha anche spiegato che le prime dosi del nuovo siero mRNA-1283 sono state inoculate ai pazienti che stanno partecipando al test. Generalmente, i vaccini a Rna messaggero, come quelli sviluppati da Moderna e da Pfizer, richiedono temperature molto basse per essere conservati, il che complica la distribuzione e lo stoccaggio, per la necessità di una catena del freddo complessa e costosa. Ma con il nuovo vaccino ciò potrebbe cambiare. L'azienda ha sottolineato che la possibilità di conservare il vaccino in frigo "potrebbe semplificare la distribuzione e la somministrazione in una più ampia varietà di contesti, compresi i Paesi in via di sviluppo".

Sempre oggi è arrivata anche un'altra buona notizia che riguarda Moderna. Dai primi studi fatti, i vaccini Rna messaggero, di cui fa parte anche il vaccino di Pfizer-Biontech, hanno "un'ottima efficacia contro le nuove varianti del Covid". Allo stesso modo, anche "il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall'Ema" è risultato efficace. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Ema, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo.