video suggerito

Modella di OnlyFans trovata morta annegata a Miami: Adriana Vieira era a una festa in yacht La 31enne brasiliana Adriana Vieira sarebbe morta per annegamento mentre nuotava nelle acque al largo di Key Biscayne, a largo di Miami, durante una festa di un rapper su uno yacht a noleggio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La modella brasiliana Adriana Vieira, nota su OnlyFans come ‘Lady Rich Forever', è stata trovata morta in circostanze misteriose in un porto di Miami. Sarebbe annegata. Secondo The US Sun, il 21 settembre la 31enne aveva partecipato a una festa su uno yacht organizzata da un rapper, la cui identità non è stata rivelata.

A confermare la triste notizia è stato il fratello, Leandro, che sui social ha condiviso una dichiarazione di sua madre. ‘Con molto dolore, molta tristezza, vi informo che sabato 21 settembre 2024 mia figlia Adriana Vieira è morta. Finora non è stato chiarito nulla sulla morte di Lela', si legge nel post.

Come riporta il Dipartimento di polizia di Miami, la donna si trovava insieme a un gruppo di amici sulla barca ormeggiata nelle acque al largo di Key Biscayne. ‘Il gruppo si è goduto cibo e bevande alcoliche. Uno degli avventori ha notato delle meduse nell’acqua e ha avvertito coloro che erano in acqua di uscire. La defunta ha scelto di rimanere in acqua. Ha fatto diversi salti mortali e poi si è tuffata sotto la superficie a testa in giù. Non è mai riemersa', si legge nel rapporto di polizia riportato dal Miami New Times.

È stata la Guardia Costiera USA a recuperare la donna in mare circa dieci minuti dopo la sua scomparsa sott'acqua. Adriana è stata dichiarata morta al pronto soccorso del Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center tre ore dopo. Solo l'autopsia potrà far luce sulle cause del decesso, mentre la polizia indaga sulla misteriosa scomparsa.

La modella, originaria di San Paolo e madre di un bambino di 6 anni, aveva più di 500mila follower sul suo profilo Instagram. Viveva in Florida con il marito, Roberto Tesario, e il loro bambino. ‘Voglio che si indaghi sulla morte di mia figlia e ho bisogno di aiuto per riportare indietro il suo corpo. Non so quanto tempo mi resta, voglio avere il tempo necessario per salutarla', ha scritto la madre di Adriana sui social.