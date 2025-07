Minaccia il pilota e dirotta l’aereo, caccia in volo a Vancouver: “Vi devo salvare dal cambiamento climatico”

Il piccolo aereo da turismo dirottato ha effettuato diversi giri sopra l’aeroporto di Vancouver, in Canada, che ha dovuto interrompere i voli. La difesa ha fatto decollare i caccia F-15 prima che il velivolo atterrasse. Il 39enne a bordo arrestato con l’accusa di dirottamento, sui social scriveva: “Dio mi ha inviato per salvare l’umanità dal cambiamento climatico”.

Momenti di paura in Canada quando un uomo ha minacciato un pilota e ha dirottato un piccolo aereo da turismo facendo scattare l'allerta massima sui cieli di Vancouver. L'aereo ha effettuato diversi giri sopra l'aeroporto di Vancouver che ha dovuto interrompere i voli mentre il North American Aerospace Defense Command ha fatto decollare i caccia F-15 per uno scramble prima che il velivolo atterrasse di nuovo senza conseguenze.

Per l'episodio, avvenuto martedì scorso, ieri la polizia canadese ha incriminato il 39enne Shaheer Cassim, ora accusato di dirottamento e terrorismo. Secondo quanto ricostruito dalla Royal Canadian Mounted Police, l'uomo ha preso il controllo di un Cessna 172 all'aeroporto di Victoria, sull'isola di Vancouver, minacciando un istruttore di volo, prima di volare da solo per circa 40 miglia fino all'aeroporto di Vancouver.

Dopo l'atterraggio in pista, il piccolo Cessna bianco è stato circondato da veicoli della sicurezza e l'uomo arrestato. "Gli investigatori hanno stabilito che il sospettato ha agito con motivazioni ideologiche per interrompere lo spazio aereo" ha spiegato la polizia. Il 39enne, che aveva già lavorato per una piccola compagnia aerea e aveva un brevetto da dieci anni, infatti prima del gesto ha scritto strani messaggi sui social media dicendo di essere un "messaggero di Allah" e un "Messia" inviato per salvare l'umanità dal cambiamento climatico.

"L'angelo Gabriele mi è apparso e mi ha dato un messaggio da parte di Allah" aveva scritto in uno degli ultimi post, aggiungendo che dio mette in guardia dal "brusco e incontrollato riscaldamento globale" che causerà l'estinzione degli esseri umani nel giro di pochi anni. L'uomo già in passato aveva tentato gesti di sensibilizzazione sul riscaldamento globale ma molto meno pericolosi come un giro in bicicletta attraverso il Paese.

L'aeroporto internazionale di Vancouver ha dichiarato che nove voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali durante l'incidente, con un'ordinanza di sospensione temporanea delle operazioni in tutto l'aeroporto della città sulla costa occidentale. I voli sono rimasti fermi per 39 minuti ma "la situazione sarebbe potuta durare molto più a lungo" ha spiegato un portavoce.