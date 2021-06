Due ex Royal Marines, la fanteria di marina del Naval Service delle forze armate britanniche, sono stati condannati per contrabbando di cocaina nel Regno Unito: i due militari smerciavano lo stupefacente all'interno di scatole di Lego ed è una di queste è stato accidentalmente regalata a un bambino per il suo compleanno. Jack Jones e Isaac Rasmussen, entrambi 28 anni, erano riusciti a portare illegalmente 18 chili di droga dai Paesi Bassi. Uno dei pacchi era stato consegnato a casa di Rasmussen a Whiston, nel Merseyside, tramite un corriere DPD, ma il ragazzo non era in casa al momento della consegna e quindi è stato lasciato a un vicino. Ha cercato senza successo di restituirlo per diverse settimane, fino a quando la fidanzata di suo figlio le ha chiesto delle idee per il regalo di compleanno per il figlioletto di un amico. L'uomo ha subito pensato ad una delle scatole, che aveva l'immagine di un'autopompa Lego sul davanti. Tuttavia, quando la madre del piccolo ha aperto il regalo incartato per il compleanno del suo bambino, ha scoperto un solido blocco bianco di cocaina all'interno, come stabilito dalla Corte di Liverpool.

I due militari condannati al carcere

Martedì Jack Jones è stato condannato a 16 anni e mezzo di carcere per aver importato e spacciato droga, e Rasmussen è stato condannato a 10 anni. Un terzo uomo, Paul Jones, 43 anni, è stato incarcerato per sette anni e mezzo dopo che i suoi indirizzi sono stati utilizzati per i pacchi da spedire. Il procuratore Charles Lander ha detto che quando gli agenti hanno aperto il pacco hanno trovato otto scatole di ‘Lego Duplo', ognuna con un chilo di cocaina ad alta purezza all'interno. Lo stupefacente avrebbe fruttato 1,8 milioni di sterline se immesso sul mercato, ma gli investigatori ritengono che sia solo la "punta dell'iceberg": è probabile che gli imputati portassero avanti un traffico di droga ben più significativo. Rasmussen conosceva Jones da quando si era unito ai Royal Marines all'età di 17 anni.