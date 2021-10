Michele Fiore, la candidata con pistola in pugno che spara nello spot per le elezioni in Nevada Pistola alla cintola estratta dalla fondina nel momento giusto e poi gli spari alle bottiglie di vetro arma in pugno. Sono solo alcuni dei momenti del nuovo spot realizzato dalla candidata trumpiana Michele Fiore per la sua candidatura a governatore dello Stato del Nevada. Uno spot fuori le righe che non deve sorprendere visto che Michele Fiore è ardente sostenitrice del diritto di portare armi.

A cura di Antonio Palma

Un tipico pick up americano che sgomma nel deserto, una pistola alla cintola estratta dalla fondina nel momento giusto e poi gli spari alle bottiglie di vetro arma in pugno. Sono solo alcuni dei momenti del nuovo spot realizzato dalla candidata trumpiana Michele Fiore per la sua candidatura a governatore dello Stato del Nevada. Un filmato lanciato attraverso tutti i canali social e diventato quasi un fenomeno con milioni di visualizzazioni e commenti tra il divertito e soddisfatto. “Ho passato tutta la mia vita a combattere l’establishment e non smetterò mai di lottare. Unisciti alla lotta" è lo slogan lanciato dalla 51enne di chiare origine italo-newyorkesi ma da tempo trasferita dall'altra parte degli Usa, a Las Vegas, che è diventata anche consigliera comunale.

"Abbiamo bisogno di outsider, combattenti, non dei soliti politici noiosi in blazer blu, moderati e pronti al compromesso” dichiara nello spot elettorale Michele Fiore mentre rompe un televisore in bianco e nero su cui scorrono le immagini del collega repubblicano Mitt Romney. Trumpiana della prima ora, come lei stesso tiene a ribadire nello spot mostrandosi in una foto con lo stesso ex presidente statunitense, si dichiara contro la vecchia politica sia questa dei Democratici che dei Republicani. "Il Washington Post mi ha definito ‘pistolera da calendario’. Politico mi ha soprannominato ‘Lady Trump’. Ma non mi importa niente” aggiunge la candidata estraendo la fondina dalla pistola nella scena finale che fa intendere degli spari contro alcune bottiglie di vetro.

Uno spot fuori le righe che non deve sorprendere affatto visto che Michele Fiore è ardente sostenitrice del diritto di portare armi e si mostrava già anni fa, in un messaggio di buon natale ai cittadini insieme alla famiglia, con fucile, pistole e mitragliatori. Tra i punti del suo programma, messa al bando della Critical Race Theory, ma anche stop all'obbligo vaccinale anti-Covid e ovviamente l'uso libero delle armi. La sua candidatura si aggiunge a una lunga lista di candidati governatori repubblicani in Nevada che si combatteranno per i prossimi otto mesi in vista delle elezioni.