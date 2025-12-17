Miami, 32enne trovata morta e nuda nel frigorifero di un discount: il giallo della dottoressa Helen

Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista del Nicaragua, in viaggio a Miami, è stata trovata morta e nuda in una cella frigorifera di un supermercato. La polizia esclude segni di violenza, ma indaga sulle circostanze del decesso.

Helen Massiell Garay Sanchez

Quel viaggio a Miami è l'ultimo elemento certo di una fine che resta, ancora oggi, avvolta nel mistero. È il giallo che circonda la morte di Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista specializzata in cardiopatie congenite, originaria del Nicaragua, madre di due figli. Aveva 32 anni.

Il suo corpo è stato trovato domenica 14 dicembre, poco dopo le 8 del mattino, all’interno di una cella frigorifera di un supermercato Dollar Tree nel quartiere di Little Havana, a Miami. A fare la scoperta è stato un dipendente del punto vendita, entrato nel negozio per l’apertura. La donna era nuda e si trovava chiusa nel freezer del magazzino, un’area normalmente riservata al personale.

A confermare il ritrovamento è stato il Dipartimento di Polizia di Miami, che il giorno successivo ha riferito di una segnalazione per una "donna deceduta all’interno dell’attività commerciale". Secondo quanto riportato da CBS News, citando le comunicazioni radio delle forze dell’ordine, al momento del ritrovamento Sanchez era priva di indumenti. "Il denunciante ha trovato una donna nuda nella cella frigorifera del negozio", si sente dire nelle registrazioni dei centralinisti.

Gli investigatori hanno fatto sapere che le immagini delle telecamere di sorveglianza non mostrerebbero movimenti sospetti né elementi riconducibili a un atto criminoso. Non emergono, almeno per ora, segni di violenza. L’indagine resta comunque aperta e uno dei punti ancora da chiarire è il motivo per cui la donna si sia introdotta nel magazzino, una zona non accessibile ai clienti.

Helen Massiell Garay Sanchez si trovava a Miami per un viaggio. A raccontare qualcosa in più della sua vita è una pagina GoFundMe attivata da amici e familiari, che la descrivono come una professionista stimata e una madre profondamente legata ai suoi due figli, rimasti in Nicaragua. L’obiettivo della raccolta fondi è riportare il corpo nel Paese d’origine.

"Il desiderio più grande della famiglia è riportarla in Nicaragua per un funerale degno e un luogo di riposo eterno, circondata dai suoi cari. La famiglia sta attualmente raccogliendo fondi per coprire i costi del rimpatrio, del trasporto e dei servizi funebri in Nicaragua", si legge sulla piattaforma di crowdfunding.

Nel frattempo, il supermercato Dollar Tree è rimasto chiuso per consentire i primi accertamenti, per poi riaprire regolarmente già nella stessa giornata di domenica, secondo quanto riportato dal Daily Mail. L’azienda non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.