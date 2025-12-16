Entra in un negozio e si chiude in un freezer: 32enne trovata morta congelata negli USA

Una donna di 32 anni è stata trovata morta in un congelatore di un Dollar Tree a Miami. Nessun segno di violenza. Era una dottoressa nicaraguense, madre di due figli.

Una donna di 32 anni è stata trovata senza vita all’interno di un congelatore di un negozio Dollar Tree nel sud della Florida. Il ritrovamento è avvenuto domenica mattina, 14 dicembre, quando un dipendente ha dato l’allarme facendo intervenire la polizia di Miami nel punto vendita di SW 8th Street.

Gli agenti, giunti sul posto intorno alle 8, hanno scoperto il corpo all’interno di un freezer collocato in un’area interna del negozio. La vittima è stata identificata come Helen Massiell Garay Sanchez. In attesa degli esiti dell’autopsia, le autorità hanno chiarito che al momento non emergono elementi che facciano pensare a un atto criminale; l’indagine resta comunque aperta e la causa della morte non è stata ancora ufficialmente determinata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato da emittenti locali, la donna sarebbe entrata nel negozio la sera precedente, poco prima della chiusura, senza effettuare acquisti. In un secondo momento si sarebbe introdotta in una zona riservata al personale, accedendo al congelatore dove avrebbe trascorso la notte. Il corpo è stato scoperto solo il mattino successivo. La catena Dollar Tree non ha rilasciato commenti immediati sull’accaduto.

La morte di Sanchez ha suscitato profondo cordoglio anche per il suo profilo umano e professionale. Dottoressa originaria del Nicaragua, era anestesista specializzata in cardiopatie congenite e, secondo chi la conosceva, aveva dedicato la propria vita alla cura dei pazienti più fragili. Madre di due figli, viveva lontano da loro per lavoro.