“Mi ha fatto perdere follower su Instagram”. Lascia marito e lo denuncia: “Dovevo lavare piatti invece che fare reel” ‘Social’ batte ‘amore’ 1-0. In India, una donna indiana ha lasciato il marito e l’ha denunciato perché, costretta a lavare i piatti, ha perso due follower su Instagram. “Niente tempo per i reel”, ha spiegato. Risultato? Matrimonio in frantumi, denuncia ritirata e lui pure disoccupato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

In una vicenda tanto surreale quanto emblematica dei tempi moderni, una donna indiana ha deciso di abbandonare il marito e denunciarlo alla polizia dopo averlo ritenuto responsabile del calo di follower sul suo profilo Instagram. La colpa? L'eccessivo carico di faccende domestiche, che secondo lei le avrebbe impedito di continuare a creare contenuti online.

La protagonista della storia è Nisha, molto attiva sui social e conosciuta per pubblicare regolarmente due brevi video al giorno. La sua passione per Instagram era parte integrante della sua routine quotidiana, almeno fino a quando il marito, Vijendra, residente nella città di Noida (nello stato indiano dell’Uttar Pradesh), non le ha chiesto di ridurre il tempo trascorso online per dedicarsi maggiormente alla gestione della casa.

Nisha, inizialmente, ha accettato di mettere da parte la sua attività sui social per concentrarsi sui doveri familiari. Ma quando ha notato un calo di due follower sul suo profilo, ha attribuito la colpa proprio a quella rinuncia forzata. Ne è nata una discussione accesa e, in seguito, la donna ha deciso di lasciare la casa coniugale, tornando dai suoi genitori nella città natale di Pilkhuwa, nel distretto di Hapur. Lì ha sporto denuncia contro il marito presso la stazione di polizia femminile.

“I miei follower sono calati perché mio marito mi costringeva a lavare i piatti e a pulire la casa. Non avevo tempo per realizzare i miei reel”, ha spiegato Nisha agli agenti, secondo quanto riportato dal Deccan Herald.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali. Aruna Rai, responsabile della stazione di polizia femminile di Hapur, ha confermato l’episodio all'autorevole The Independent: “Nisha ha presentato una denuncia per molestie. Dopo aver ascoltato anche la versione del marito, siamo intervenuti per mediare e la coppia è stata seguita attraverso più sessioni di consulenza”.

Alla fine, la denuncia è stata ritirata. Ma l’eco del caso è rimasta. Non solo per l’insolita motivazione che ha scatenato la crisi, ma anche per le conseguenze concrete: secondo quanto riportato dai media locali, Vijendra ha perso il lavoro in seguito alla controversia ed è ora alla ricerca di un nuovo impiego. Tutt'ora starebbe partecipando a colloqui in varie città.

La polizia ha archiviato il caso da un punto di vista legale, ma sul piano personale la frattura sembra tutt’altro che risolta: Nisha e Vijendra, riferisce la stampa, vivono ancora separati e la loro relazione resta in bilico. Entrambi, contattati dai giornalisti, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Secondo quanto riportato da News18, la coppia ha rifiutato ogni contatto con i media.