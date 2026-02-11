“Mi arrivavano foto orribili”, la testimonianza di uno studente sopravvissuto alla strage in Canada

Parla uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese, dove si è verificata una sparatoria con diversi morti: “Non pensavo stesse accadendo qualcosa di grave, poi ho iniziato a ricevere foto orribili della strage”.

"Non pensavo stesse accadendo qualcosa di grave, poi ho iniziato a ricevere foto orribili della strage". Uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese, racconta i momenti di panico vissuti all'interno dell'istituto dove una donna è entrata armata, ha ucciso dieci persone prima di suicidarsi. Tra gli studenti presenti quando si è consumata la strage c'era anche Darian Quist, stava seguendo un corso di meccanica. All'emittente pubblica Cbc ha raccontato quello che è accadendo: "Improvvisamente ci è stato comunicato che la scuola era entrata in lockdown per una sparatoria. Inizialmente non pensavo stesse succedendo nulla", poi il ragazzo ha ricevuto delle foto della strage a pochi metri di distanza da lui. Mostravano la carneficina nell'istituto.

Darian Quist ha raccontato di non essersi spostato per due ore, o almeno fino a quando la polizia non ha fatto irruzione: gli agenti allora hanno ordinato a tutti di alzare le mani prima di scortarli fuori dall'edificio. La madre del ragazzo ha aggiunto: "Pensi che questo genere di cose non accada mai". Poi l'abbraccio con il figlio: "Non gli staccherò gli occhi di dosso per un po'". Minuti di attesa e di forte apprensione infatti anche per chi ha atteso i propri famigliari uscire dalla scuola.

Tra questi c'era anche Chris Norbury, consigliere di distretto nella località. Alla Bbc ha raccontato la situazione "terrificante" soprattutto perché sua moglie è insegnante nella scuola interessata: "L'ho immediatamente contattata e ho scoperto che la scuola era in lockdown, ma neppure lei sapeva il motivo". Poi il silenzio: "È difficile trovare le parole per descrivere l'angoscia e la paura che si provano sapendo che una persona cara è in pericolo". Il terrore per lui è calato quando ha scoperto che la moglie stava bene.

Alla fine il bilancio è di dieci morti: 7 uccisi nell'istituto scolastico, ai quali si aggiungono altri due cadaveri trovati in un'abitazione a che si ritiene sia "collegata all'incidente" e la donna che ha sparato alla fine si è tolto la vita. Non sono ancora rese note le identità di tutte le vittime. Il sindaco di Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, è intervenuto sull'accaduto: "Sicuramente conoscerò tutte le vittime, sono qui da 19 anni".

L'amministrazione cittadina in una nota ha precisato che "non ci sono parole per esprimere il dolore che la nostra comunità sta provando stasera". Ken Floyd, un funzionario di polizia, ha aggiunto: "Si trattava di una situazione in rapida evoluzione e dinamica, e la rapida collaborazione della scuola, dei soccorritori e dei residenti ha svolto un ruolo cruciale nella nostra risposta". E ancora: "È stata una giornata incredibilmente difficile ed emotivamente estenuante per la nostra comunità".