Medico italiano arrestato col figlio in Sri Lanka: multa di 180mila euro per aver rubato farfalle Lo specialista ortopedico Luigi Ferrari era finito in manette insieme al figlio a maggio. L'accusa è di aver tentato di contrabbandare gli insetti protetti. Ora è arrivata la condanna (la più alta mai comminata dallo Sri Lanka) che rischia anche di trasformarsi in carcere se non pagata entro il 29 settembre.

A cura di Biagio Chiariello

Dovranno pagare una multa di 180mila euro per furto di farfalle. È una condanna salatissima quella che le autorità dello Sri Lanka hanno comminato nei confronti del medico Luigi Ferrari, 68enne di Sassuolo, e del figlio 28enne. Una cifra che dovrà essere corrisposta entro il 29 settembre prossimo per evitare che la pena si trasformi in due anni di carcere.

I Ferrari erano stati beccati lo scorso 9 maggio all'uscita della riserva naturale di Yala, in Sri Lanka, dove si trovavano in vacanza: all'interno dei loro zaini erano state trovate centinaia di farfalle inserite in barattoli di vetro, bustine e contenitori di plastica. L’accusa è di aver tentato di contrabbandare gli insetti protetti, cercando di portarli fuori dal Paese dell'Asia meridionale.

I due, dopo i primi giorni in stato di detenzione, sono stati per mesi ai domiciliari, fino all’udienza del 3 settembre scorso che si è svolta davanti alla pretura di Thissamaharama. In quell'occasione Ferrari senior e il figlio sono stati condannati al pagamento della multa (che risulterebbe essere la più alta mai comminata in Sri Lanka).

Gli imputati hanno anche spiegato che non avrebbero potuto pagarla nell’immediato. Il rischio ora per loro è il carcere: hanno tempo fino al 29 settembre per trovare 60 milioni di rupie (180 mila euro circa). Fino ad allora Ferrari e il figlio resteranno ancora bloccati nel Paese.

Luigi Ferrari è un chirurgo ortopedico, specializzato nella cura dell’alluce valgo. Ma è anche un grande appassionato ed esperto di farfalle tanto da essere membro di un’associazione di entomologia modenese. Passione che ha finito per tradirlo. "È una persona seria e molto scrupolosa – aveva detto qualche giorno fa il presidente dell’associazione Entomodena– ha fatto soltanto l’errore di prenderle in un’area protetta".