Maxi incidente ieri a Pueblo, in Colorado (USA), che ha coinvolto 30 veicoli, tra auto per il trasporto passeggeri e camion: il bilancio è di 4 vittime e almeno 29 feriti, indagini in corso sulle cause.

È di quattro morti e almeno 29 feriti il bilancio di un maxi incidente verificatosi lo scorso 17 febbraio, poco dopo le 10 del mattino, a Pueblo, in Colorado (USA), a circa 64 km a sud di Colorado Springs. In tutto sarebbero una trentina i veicoli coinvolti nel tamponamento, tra cui sei autoarticolati e veicoli per il trasporto di passeggeri.

"Le squadre stanno lavorando sul posto e non è prevista una data di riapertura", ha dichiarato la Polizia Stradale del Colorado su X. "I viaggiatori devono essere consapevoli della possibilità che polvere e forti venti possano creare problemi di visibilità nella zona", hanno avvertito.

Le quattro vittime sono state identificate come due uomini e due donne adulte, hanno dichiarato le autorità in un comunicato stampa. Si ritiene che i due uomini siano originari di Walsenburg, Colorado, mentre una delle donne è originaria di Rye, Colorado, e l'altra di Pueblo. Non viaggiavano insieme. La loro identità, tuttavia, non è ancora stata resa nota. Altre 29 persone sono state trasportate in due ospedali locali per le cure del caso. Tra queste, sette hanno riportato "gravi lesioni", mentre 21 sono state curate per "lesioni da moderate a lievi". Una di loro è ricoverata in condizioni critiche.

Leggi anche Maxi tamponamento tra 30 veicoli in Colorado: 4 morti e almeno 29 feriti

Uno dei veicoli coinvolti nell'incidente in direzione nord era un pick-up che trainava un rimorchio contenente delle capre. Quattro di quest'iltime sono morte e 28 sono sopravvissute e sono state portate via sane e salve.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire quale possa essere stata la causa dell'incidente. La strada resterà chiusa in entrambe le direzioni finché non saranno conclusi tutti i rilievi del caso.