Mascherati da Halloween terrorizzano una famiglia: il terrificante video ripreso dal videocitofono

Tre sconosciuti con maschere inquietanti, simili a quelle dei classici film horror, hanno minacciato di morte una famiglia e tentato di sfondare la porta di casa. I fatti nello Stato USA della Virginia. La scena è stata ripresa dal videocitofono. La polizia è ora sulle tracce dei responsabili, fuggiti in auto.
A cura di Biagio Chiariello
Immagine

Una scena da vero film horror si è consumata martedì sera su una tranquilla strada di Alexandria, nello Stato USA della Virginia, trasformando un’ordinaria serata d’autunno in un incubo reale. Le telecamere di sorveglianza di una casa hanno ripreso tre figure mascherate che, tra urla e minacce inquietanti, hanno terrorizzato una famiglia, arrivando persino a tentare di sfondare la porta d’ingresso.

Nel video, diffuso sui social e ripreso dai media locali, si vedono i tre sconosciuti avvicinarsi all’abitazione e bussare con forza, incitando gli inquilini ad aprire. Indossano maschere inquietanti, simili a quelle dei classici film horror, e gridano frasi minacciose: promettono di entrare “con o senza permesso” e di fare del male a chiunque si trovasse all’interno.

Dentro casa c’è Shayla, insieme alla madre, al fratellino e al cane di famiglia. All’inizio, racconta, ha pensato a uno scherzo ispirato ad Halloween. “Ho risposto ‘Buon Halloween!’ credendo fosse una bravata”, ha spiegato all'emittente WUSA. “Ma non se ne andavano, nemmeno quando ho detto che avevo chiamato la polizia. È stato allora che ho capito che non stavano scherzando.”

Immagine

La tensione è salita quando uno dei tre ha urlato che avrebbe preso una sedia per sfondare la porta. “In quel momento mi si è gelato il sangue”, ha detto Shayla. “Non era più un gioco: volevano davvero entrare”.

Secondo la polizia, i sospetti si sarebbero poi tolti le maschere e sarebbero fuggiti a bordo di un’auto. Gli investigatori stanno ora esaminando i filmati delle abitazioni vicine nel tentativo di identificarli e chiarire se si sia trattato di un tentativo di effrazione o di una minaccia deliberata.

Per Shayla e la sua famiglia, quella notte non sarà facilmente dimenticata. Un episodio che, a pochi giorni da Halloween, ha cancellato ogni gusto per il brivido finto delle maschere e dei travestimenti: l’orrore, questa volta, si è presentato davvero alla porta di casa.

