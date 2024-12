video suggerito

Mangiano un dolce di Natale durante una cena di famiglia: morte tre donne, altre 4 persone intossicate Tre donne sono morte nella città di Torres, nel Brasile meridionale, dopo aver mangiato un dolce tipico natalizio preparato da due sorelle durante una riunione familiare. Altre 4 persone sono rimaste intossicate tra cui un bambino di 10 anni. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una cena di Natale in famiglia si è trasformata in tragedia per tre donne brasiliane che sono morte dopo aver mangiato una torta. Un vero e proprio dramma su cui ora la polizia intende far luce.

Tatiana Denize Silva dos Anjos, 43 anni, e Maida Berenice Flores da Silva, 58 anni, sono decedute dopo aver mangiato il dolce natalizio il 23 dicembre nella città di Torres, nel Brasile meridionale. Il giorno dopo anche la sorella di Maida, Neuza Denize Silva dos Anjo, 65 anni, che era stata portata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche, non ce l'ha fatta.

La torta sarebbe stata preparata da Maida e dalla sorella Zeli Terezinha Silva dos Anjos, 61 anni, la padrona della casa dove si stava svolgendo la cena, anche lei in ospedale: si tratta di un Bolo de Natal, un dolce natalizio brasiliano, come riporta il Mirror. Anche altri tre membri della famiglia si sono sentiti male dopo aver mangiato il dessert, tra cui un bambino di 10 anni, le cui condizioni però sono stabili.

Secondo l'ospedale Nossa Senhora dos Navegantes di Torres, Tatiana e Maida sono morte per arresto cardiaco. L'agente Marcos Vinicius Veloso, che si sta occupando del caso, ha affermato che non ci sono registrazioni di controversie ereditarie o liti tra i membri della famiglia.

Secondo quanto ricostruito, la 61enne che ha preparato il dolce è stata la prima a sentirsi male dopo aver mangiato due fette di torta. Ma, dopo essere stata trasferita in ospedale, le sue condizioni si sono stabilizzate. La polizia ha anche avviato un'indagine separata e ha chiesto che il corpo del defunto marito di Zeli, morto a settembre per intossicazione alimentare, venga riesumato. Una volta dimessa dall'ospedale, verrà sentita dagli inquirenti, così come i vicini di casa.

La polizia ha eseguito analisi del cibo mangiato dalla famiglia e di altri prodotti alimentari che si trovavano in casa, e molti di questi erano scaduti. "Abbiamo persino informazioni che c'era della maionese scaduta un anno fa", hanno detto gli agenti alla rete Globo. Le indagini continuano.