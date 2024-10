video suggerito

Mamma va a fare la spesa mentre la casa va a fuoco: morti tutti e 4 i suoi figli. Condannata Deveca Rose è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e abbandono di morire. Presto sarà condannata. La tragedia era avvenuta nel dicembre del 2021 a Sutton, nel sud di Londra: a perdere la vita due coppie di gemellini (di 3 e 4 anni) nell’incendio della loro casa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

La casa dove è avvenuto l'incendio mortale

I suoi quattro figli sono morti nell'incendio scoppiato a Sutton, nel sud di Londra, nel dicembre 2021. Ora Deveca Rose, accusata di omicidio colposo e abbandono di minore, è stata condannata per quella terribile tragedia. La Old Bailey l'ha invece assolta dall'accusa di crudeltà sui minori. Il giudice Mark Lucraft ha rinviato la sentenza al 15 novembre e, fino a quel momento, ha concesso alla donna la libertà su cauzione.

Secondo la ricostruzione del procuratore Kate Lumsdon, i quattro bimbi (due coppie di gemellini di 3 e 4 anni) sono morti in un incendio "circondati da spazzatura ed escrementi". Verso le 18:30 del 16 dicembre 2021, l'imputata li avrebbe lasciati da soli in casa per andare a fare la spesa in un punto vendita della catena Sainsbury's (molto nota nel Regno Unito). Mentre era via, i vicini si sono accorti che la casa era in fiamme e hanno detto di aver "udito i bambini dentro" ma "la porta era chiusa a chiave".

"Un vicino ha sfondato la porta a calci, ma l'incendio aveva preso piede al punto che era impossibile entrare" ha raccontato ancora uno dei vicini.

Sul posto sono poi giunte diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono riusciti a tirar fuori i gemellini dall'inferno di fuoco e fiamme e a rianimarli, ma il loro intervento è risultato vano: i piccoli sono stati dichiarati morti in ospedale, come riportato dal Guardian.

Deveca Rose

Deveca è stata arrestata direttamente nell'ospedale dove si trovavano i suoi bambini e ha detto a un agente di polizia: "I miei figli sono appena morti e mi stanno arrestando, caz*o". La donna ha poi raccontato di aver lasciato i piccoli ad "un'amica di nome Jade". Non a caso, i vigili del fuoco al momento delle ricerche hanno percorso la casa in lungo e in largo per trovare questa donna. Ma il pubblico ministero ha detto ai giurati che "non c'era traccia" di questa persona e che indagini approfondite hanno portato alla "ferma conclusione" che Jade "o non esisteva o non aveva avuto alcun ruolo negli eventi di quella sera".

La corte ha inoltre appreso che i bambini erano noti ai servizi sociali, ma il loro caso era stato chiuso tre mesi prima della loro morte. Alcuni membri della famiglia paterna avevano manifestato preoccupazioni su quanto accadeva in quella casa. Peraltro, la nonna paterna ha ammesso di non aver fatto "spesso loro visita" poiché la mamma era "cauta" nel lasciarla entrare.

Deveca Rose in precedenza aveva parlato della sua angoscia nel dover vivere senza i suoi figli, raccontando al Times: "Bryson, Kyson, Logan e Leyton erano i miei ragazzi, erano i miei bambini, erano la mia vita, erano il mio mondo. Erano il mio cuore, erano la mia anima, erano tutto. È tutto così surreale".