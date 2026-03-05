Mamma organizzava party a sfondo sessuale per minori e si divertita a istigare stupri per guardare

Secondo i pubblici ministeri della California, che avevano ribattezzato la 51enne “party mom”, la donna aveva preso l’abitudine di organizzare feste a base di alcol per ragazzini di 14 e 15 anni offrendo loro anche preservativi e incitandoli a rapporti sessuali, in molti casi non consenzienti.

Attraverso social e app di messaggistica, comunicava con giovanissimi studenti della scuola dei figli per invitarli a festini a base di alcol e a sfondo sessuale che lei organizzava nella sua villa e durante i quali si divertita e istigare stupri per guardare. Per questo una mamma statunitense di 51 anni, Shannon O'Connor, è stata condannata per più di 60 reati da una giuria dopo un processo presso il tribunale di Santa Clara, in California.

Secondo i pubblici ministeri, che avevano ribattezzato la 51enne "party mom", la donna aveva preso l'abitudine di organizzare feste a base di alcol durante la pandemia , invitando ragazzini per lo più quattordicenni e quindicenni ai quali, oltre a birra, whisky e vodka, offriva anche preservativi incitandoli a rapporti sessuali , in molti casi non consenzienti per via dello stato di alterazioni dei minori. Per l'accusa, inoltre, ha attivamente dissuaso i ragazzini dal cercare assistenza medica quando svenivano e infine ha scoraggiato le vittime dal raccontare ai genitori quanto accaduto.

Il procuratore distrettuale della contea di Santa Clara ha affermato che O'Connor è stata condannata per più di 60 reati, tra cui messa in pericolo di minori, molestie su minori, e favoreggiamento di aggressione sessuale di un minore su un altro minore. "Questa imputata ha approfittato dei ragazzini, li ha manipolati, li ha feriti emotivamente, mentalmente e fisicamente e lo ha fatto per i suoi motivi perversi. Ma con il verdetto della giuria di oggi, ora è fatta giustizia", ​​ha detto il procurare spiegando che in aula hanno testimoniato 41 testimoni, tra cui 20 giovani.

Secondo i documenti del tribunale, avrebbe incoraggiato i ragazzi a bere fino a perdere i sensi e li ha aiutati a sgattaiolare fuori di casa nel cuore della notte per partecipare alle feste. Gli episodi ancora più gravi quando ha consegnato un preservativo a un adolescente invitandolo ad abusare di un altro adolescente ubriaco in una stanza e quando ha guardato mentre un ragazzo ubriaco abusava sessualmente di una ragazzina a letto. In un altro caso, avrebbe portato un adolescente ubriaco nella camera da letto di casa sua, dove giaceva una ragazza di 14 anni ubriaca.

Al momento del suo arresto, si era trasferita con i due figli in Idaho e gli agenti dello sceriffo della contea di Ada hanno dichiarato di aver trovato in casa sua 10 minorenni e due ragazze e di sospettare che stesse organizzando feste simili anche nella nuova abitazione.