Maltempo blocca la giostra, passeggeri sospesi nel vuoto a 70 metri nella tempesta: "Momenti spiacevoli" A lasciare tutti sospesi in aria un improvviso temporale che ha interrotto le operazioni della giostra in un parco divertimenti di Città del Messico. Fortunatamente infatti nessuno è rimasto ferito durante l'incidente e tutti gli ospiti sono stati evacuati in sicurezza.

A cura di Antonio Palma

Bloccati con i piedi penzoloni nel vuoto a oltre settanta metri di altezza, seduti su una giostra ferma nel bel mezzo di un temporale. È questa la scena da paura vissuta da un gruppo di passeggeri di un'attrazione di un parco giochi Six Flags di Città del Messico. La scena è durata circa 10 minuti ma per chi era bordo è sembrato essere una eternità. L'incidente risale a una settimana fa, domenica 18 agosto, quando l'attrazione Supergirl Sky Flight, chiamata anche Sky Screamer, si è bloccata improvvisamente.

A lasciare tutti sospesi in aria un improvviso temporale che ha interrotto le operazioni della giostra. A riprendere il tutto e a raccontare i fatti uno dei passeggeri a bordo. "Siamo saliti sulla giostra normalmente ma mentre eravamo in movimento, ha iniziato a piovere e ha iniziato a peggiorare rapidamente", ha spiegato Omar Hernández Medrano, ricostruendo l'evento meteorologico e la scena estrema.

"Ad un certo punto, mentre eravamo in alto, con la pioggia e la giostra in movimento, si è fermato tutto e siamo rimasti bloccati in cima per 10 minuti sotto una pioggia battente" ha aggiunto il giovane. Secondo il parco, la giostra porta i passeggeri ad altezze di quasi 75 metri sopra il suolo a velocità che raggiungono i 60 km/h e offre una splendida vista aerea di Città del Messico, quando non ci sono nuvole temporalesche.

In una dichiarazione, il parco ha affermato che la tempesta improvvisa quel giorno ha bloccato un gran numero di giostre ma che lo staff ha seguito i protocolli stabiliti dai produttori delle attrazioni, bloccandole, e tutti gli ospiti sono stati evacuati in sicurezza nei minuti successivi.

Fortunatamente infatti nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. "Purtroppo, la tempesta si è intensificata durante il processo di evacuazione, creando alcuni momenti spiacevoli per i nostri visitatori. Il personale del parco però si è preso cura di tutti i visitatori e non sono stati segnalati incidenti. Sky Screamer ha ripreso le normali operazioni poco dopo" hanno spiegato dal parco divertimenti messicano.