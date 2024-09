Malesia, bimba di 6 anni trascinata via e divorata nel fiume: i resti trovati nella pancia di un coccodrillo La piccola Cecela stava nuotando nel fiume Sungai Tatau lo scorso 25 settembre quando un coccodrillo l’avrebbe trascinata sott’acqua sotto gli occhi del nonno e della sorellina. Gli uomini del servizio forestale hanno catturato e ucciso due animali. All’interno di uno dei essi sono stati trovati resti umani… Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

I resti di una bambina di 6 anni sono stati trovati all'interno di un enorme coccodrillo in Malesia. La piccola Cecela era scomparsa mentre nuotava nel fiume Sungai Tatau il 25 settembre scorso. La sua famiglia si è rivolta agli esperti della Sarawak Forestry Corporation dopo che la sorella e il nonno della bambina avevano affermato di averla vista trascinata sott'acqua, ma di non aver potuto fare nulla per fermare l'attacco del coccodrillo.

Gli uomini del servizio forestale hanno catturato due esemplari di oltre 5 metri il 27 settembre. Erano così pesanti che i soccorritori hanno dovuto usare un rimorchiatore e una gru per portarli a riva. Li hanno abbattuti e, una volta sventrati, all'interno di uno degli animali sono stati trovati dei resti umani. Alcuni video dei drammatici momenti dell'intervento sono stati condivisi online dai media locali.

Gli ufficiali hanno poi riferito di aver rinvenuto denti umani, ossa e una manciata di monete all'interno di uno dei coccodrilli. Alcuni membri della famiglia di Cecela hanno assistito al raccapricciante esame per aiutare la polizia a identificare i resti.

Il vice sovrintendente capo della polizia distrettuale di Tatau, Jame Reis, ha confermato: "Venerdì sono stati catturati due coccodrilli. Il primo a Hulu Sungai Sap verso le 9:30 del mattino, del peso di 1,2 tonnellate; il secondo, del peso di 1,3 tonnellate, è stato catturato alle 13:20 dello stesso giorno".

Secondo i media locali, i resti umani sono stati inviati ai laboratori forensi del Dipartimento di chimica della Malesia per essere analizzati. Le carcasse dei due coccodrilli sono state riportate al Jetty Pasar Lama Tatau e consegnate agli esperti forestali per ulteriori studi.