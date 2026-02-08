Esteri
video suggerito
video suggerito

Maestra d’asilo dà caramelle lassative ai bimbi per rimandarli a casa: “Ero sommersa dal lavoro”

La giovane maestra statunitense di 23 anni dava lassativo masticabile ai piccoli e poi chiamava i genitori dicendo che stavano male per potersene liberare e avere meno lavoro da fare.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sommersa dal troppo lavoro con i bimbi, una giovane maestra di asilo nido statunitense ha deciso di somministrare lassativi ai piccoli per avere così una scusa per poterli rimandare a casa ma causando ai piccoli violenti disturbi intestinali. La 23enne, scoperta nei giorni scorsi dopo l’ennesimo caso di piccoli alle prese con diarrea, è stata licenziata in tronco dalla scuola dell’Illinois ed è ora incriminata per tentata aggressione aggravata a minori e messa in pericolo di minori.

La polizia ha dichiarato di essere stata allertata martedì mattina quando gli agenti sono stati informati da diversi genitori dell'asilo che ai loro figli era stato somministrato un lassativo masticabile. Le immediate indagini hanno confermato che la 23enne ha somministrato lassativi ad almeno tre bambini, tutti con meno di 2 anni. La giovane avrebbe detto ai piccoli che erano caramelle gommose e poi ha chiamato i genitori dicendo che stavano male.

Interrogata dai poliziotti, la giovane mensa ha detto che era stressata dal troppo lavoro e così voleva ridurre il numero dei piccoli nell’asilo in cui era impiegata come dipendente. Alcuni genitori dei bambini però sospettano che quello scoperto non sia un caso isolato. Un padre e una madre di uno dei piccoli hanno raccontato che non era la prima volta che venivano chiamati per ritirare il bimbo e sempre per gli stessi sintomi intestinali.

Leggi anche
“Vediamo chi mangia più caramelle”, insegnante drogava i bimbi al campo estivo e li violentava di notte

La madre ha raccontato alla Cbs che il bambino era stato mandato a casa dall'asilo nido per diarrea già almeno tre volte negli ultimi due mesi tanto da metterli in agitazione. Lo avevano sottoposto anche a visite mediche e provato a cambiare latte artificiale, ma nulla aveva funzionato.

"Pensavamo che potesse trattarsi di un virus ma dopo test e visite, non gli è stato diagnosticato nulla” ha spiegato la donna raccontando di essere rimasta devastata dalla terribile scoperta. “Dice che era sopraffatta ma quello che ha fatto è disgustoso. Era meglio trovarsi un altro lavoro” ha dichiarato, concludendo: "Non ho parole. Pensi che tuo figlio sarà al sicuro all'asilo nido ma poi arrivi e ti ritrovi con scoperte di questo genere. È triste e disgustoso”.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Italia d'argento nel biathlon, bronzo con Goggia e Dalmasso. Lindsey Vonn, spaventosa caduta
Goggia bronzo in un clima surreale: "L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato"
Lindsey Vonn cade rovinosamente con il crociato già rotto: urla disperate nel silenzio di Cortina
La premura di Lindsey Vonn distrutta dal dolore sull'elicottero che la porta via: "Vinci"
Lollobrigida oro, la sorella Giulia: “Ho preso mio nipote e sono corsa da lei perché sapevo”
Jutta Leerdam schiacciata dalla pressione, va via furiosa: la stampa olandese protesta
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views