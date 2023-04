Madrid, incendio nel ristorante italiano: 2 morti. “Errore di un cameriere, ha dato fuoco a tutto” La tragedia nella tarda serata di venerdì al ristorante ‘Burro Canaglia Bar&Resto’. Pare che un cameriere ha dato fuoco ad una pianta decorativa di plastica mentre stava flambando un piatto. In un attimo le fiamme si sono propagate in tutto il locale. 10 feriti, sei in gravi condizioni. Drammatici i racconti di clienti e testimoni.

A cura di Biagio Chiariello

Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite, sei delle quali sarebbero in condizioni gravi, in un incendio avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile in un ristorante italiano di Madrid. Si tratta del “Burro Canaglia Bar&Resto”, a Plaza de Manuel Becerra, nel quartiere di Salamanca, come riferito da alcune fonti ad Europa Press.

L'incendio sarebbe divampato poco dopo le 23:00, le fiamme si sono propagate rapidamente attraverso il tetto e le pareti del ristorantino. Sul posto sono state inviate 10 ambulanze e 12 vigili del fuoco. Uno dei deceduti era un dipendente del locale, secondo fonti di emergenza.

Stando al racconto di una testimone, la "colpa" sarebbe di un cameriere, che avrebbe accidentalmente dato fuoco a una pianta decorativa fatta di plastica mentre stava flambando un piatto in sala. "Da quando un sola foglia ha preso fuoco a quando le fiamme si sono diffuse al resto del ristorante, sono passati appena 5 secondi", ha raccontato un testimone a El Español. Un altro ragazzo, che stava cenando con amici, prima di fuggire e mettersi in salvo ha visto "un cameriere con l'estintore che cercava di spegnere il fuoco, ma non riusciva a contenerlo”.

"Sto per morire!", ha urlato sotto shock una giovane donna che stava cercando di fuggire con i capelli in fiamme e il volto insanguinato per le ustioni causate dall'incendio. È la scena alla quale hanno assistito Natalia J. e Inés M., due ragazze di 16 e 17 anni, mentre cercavano disperatamente di sfondare la vetrata all'ingresso del ristorante, insieme ad altri passanti, per far uscire le persone che si trovavano all'interno.

I vigili del fuoco del Comune di Madrid, hanno soccorso una dozzina di persone, tra clienti e ristoratori, oltre a spegnere l'incendio, le cui fiamme si sono diffuse fino all'esterno del Burro Canaglia, lasciando una grande quantità di fumo in strada. "Il nostro tempo di risposta è stato molto rapido, perché metà degli equipaggi è partita direttamente a piedi e l'altra metà con i veicoli", ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di Madrid, Carlos Marín.

Plaza de Manuel Becerra ha finito per trasformarsi in una sorta di ospedale da campo dove hanno lavorato decine di unità di vigili del fuoco, Protezione Civile e servizi di assistenza sanitaria, oltre a membri della Polizia Nazionale. “C'erano famiglie che piangevano, persone a terra piegate in due dal dolore, i medici non bastavano a rianimare le persone in mezzo alla piazza e c'erano anche persone che pregavano accanto ad una delle vittime”, racconta uno dei residenti della zona che ha assistito ai soccorsi.