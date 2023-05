Maddie McCann, coppia inglese trovò santuario in Portogallo con la foto della bimba: “Molto strano” Continuano le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann: stando a quanto riporta la stampa inglese, una coppia di turisti avrebbe notato un santuario con una foto della bimba nello stesso luogo dove la polizia ha concentrato le sue ricerche nella regione portoghese dell’Algarve la scorsa settimana.

A cura di Ida Artiaco

Un santuario improvvisato dedicato alla memoria di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa nel 2007 da Praia da Luz, nel Portogallo del Sud, mentre era in vacanza con la famiglia. La denuncia sarebbe arrivata sette mesi dopo la sparizione della piccola da una coppia di turisti britannici, Ralf e Ann, i quali però per tutto questo tempo non hanno mai ricevuto risposta dalla polizia portoghese.

Come riporta il Mail on Sunday, i due avevano trovato il santuario proprio nei pressi della diga artificiale dove la scorsa settimana si sono concentrate le ricerche degli inquirenti tedeschi, sotto la supervisione dei colleghi locali e con il supporto di quelli inglesi, proprio sulla scomparsa di Maddie.

Il santuario in questione, stando a quanto riferito dalla stampa locale, consisteva in una fila di pietre disposte sul terreno, che è stato perlustrato dalla polizia la scorsa settimana, un mazzo di gigli bianchi e una fotografia della bambina scomparsa. La coppia di pensionati, che visitano regolarmente la loro casa per le vacanze vicino al bacino idrico dell'Algarve, ha successivamente denunciato di nuovo la presenza del santuario alla polizia dopo che il principale sospettato per la sparizione della bimba, il 45enne Christian Brueckner, è stato identificato dalla polizia tedesca nel 2020.

Ralf, 66 anni, ha descritto il santuario come "molto strano", mentre Ann, 67 anni, ha detto: "Pensandoci ora mi fa venire la pelle d'oca, perché quando abbiamo visto dove la polizia stava cercando negli ultimi giorni si poteva vedere che era lì che puntava la fila di pietre".

Intanto, in attesa che arrivino i primi risultati delle analisi sui campioni prelevati in Portogallo, che verranno esaminati in Germania, ma per i quali potrebbero volerci anche mesi per avere notizie più certe, proprio Brueckner in una serie di lettere avrebbe detto di non essere un mostro e di non avere nulla a che fare con il rapimento e l'omicidio di Maddie.

Nei giorni scorsi il procuratore tedesco Christian Wolters aveva dichiarato in una intervista televisiva che "abbiamo indicazioni che potremmo trovare prove lì. Non voglio dire cosa sia esattamente, e non voglio nemmeno dire da dove provengano queste indicazioni. L'unica cosa che vorrei chiarire è che non proviene dal sospettato, quindi non abbiamo una confessione o qualcosa di simile ora".