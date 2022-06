Macron: “La Francia è entrata in economia di guerra: non possiamo più vivere come un anno fa” La Francia è entrata in un’economia di guerra. A dirlo è il presidente francese Emmanuel Macron: “Non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica, di com’era fino ad un anno fa. È cambiato tutto”.

A cura di Chiara Ammendola

La Francia è "entrata in un'economia di guerra". A dirlo è il presidente francese Emmanuel Macron che con un lungo discorso sul futuro dell'economia europea ha inaugurato il salone Eurosatory. “Questo significa un’economia in cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso – proseguito Macron – in cui non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica, di com’era fino ad un anno fa. È cambiato tutto”.

Macron, alle prese con i dubbi delle elezioni in Francia, ha spiegato che quello che aspetta non solo la Francia ma anche i paesi europei è un cambiamento che riguarderà tutti gli attori della filiera economica. “Dobbiamo organizzarci in modo duraturo”, ha spiegato il presidente francese facendo appello a un rafforzamento dell’industria europea della Difesa, che deve essere “molto più forte”. “Spendere molto per acquistare altrove non è una buona idea”, ha detto, aggiungendo che oggi c’è più che mai bisogno di “rafforzare un’industria e una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte e molto più ambiziosa”. Secondo il leader dell'Eliseo questo cambio di passo servirà anche a “poter ricostituire più rapidamente ciò che è indispensabile per le nostre forze armate, per i nostri alleati, per tutti coloro che vogliamo aiutare”.

Macron infine ha parlato della bussola strategica adottata dall’Unione europea nel campo della Difesa comune definendola un “successo collettivo europeo” e affermando che “l’Europa è uscita dalla ingenuità”. In conclusione il leader francese ha invocato la necessità di introdurre una forma di “preferenza europea” nel campo dell’Industria della Difesa e ha chiesto una “rivalutazione” della legge di programmazione militare a causa della guerra in Ucraina.