L’Ucraina vince l’Eurovision, la giornalista russa pro Putin: “Bombardate Torino con un missile Satan” La giornalista russa Yuliya Vityazeva in un tweet si è augurata un bombardamento su Torino dopo la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision: “Ci vorrebbe un missile Satan”

A cura di Chiara Ammendola

Un missile Satan su Torino. È la reazione della giornalista russa Yuliya Vityazeva, alla vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Il messaggio è stato pubblicato sui propri profili social dalla reporter e conduttrice, volto del canale nazione Russia-1 dove conduce un talk-show. Su twitter al momento il suo account è stato sospeso mentre il messaggio è ancora visibile su Telegram

La reazione alla vittoria della band ucraina Kalush Orchestra all'Eurovisione sembra aver mandato su tutte le furie la giornalista pro Putin che ha così lanciato una vera e propria invettiva sul capoluogo piemontese che ha accolto la competizione musicale e dove sabato si è tenuta la finale. Ed è proprio su Torino che Yuliya Vityazeva si è augurata l'arrivo di un missile Satan così da distruggere evidentemente il Pala Olympic Arena dove si sono tenute le esibizioni, compresa quella della band vincitrice.

La reporter che ha sempre difeso le scelte belligeranti del proprio presidente è stata spesso ospite in vari talk show italiani dopo lo scoppio della guerra. E già in queste occasioni si è resa protagonista di scontri in diretta, polemiche e provocazioni. Ma la giornalista non è stata l'unica a spendere parole d'odio verso la competizione canora internazionale ospitata quest'anno dall'Italia: l’editorialista Vladimir Polupanov che scritto che "la competizione ha un cattivo odore di palude in decomposizione" e che "quasi nessuno dei vincitori ad eccezione degli Abba" è diventato "grande star", etichettando lo spettacolo come "falso" e "noiosa televisione politicizzata".