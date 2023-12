Londra, donna accoltellata a morte in casa la vigilia di Natale: arrestato un ragazzo di 16 anni Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una donna nella sua abitazione: ancora sconosciuto il movente del delitto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un ragazzo d 16 anni è stato arrestato in Inghilterra con l'accusa di omicidio: il giovane ieri sera avrebbe accoltellato a morte una donna a Bermondsey, nel sud di Londra. L'omicidio è stato commesso intorno alle 22 della vigilia di Natale, quando la polizia ha ricevuto una richiesta di intervento a seguito del grave ferimento di una donna. Oltre agli agenti nell'abitazione della vittima si è precipitata anche un'ambulanza, ma i tentativi dei soccorritori di rianimarla non sono purtroppo serviti. La donna, infatti, è morta prima ancora dell'arrivo in ospedale.

Le indagini si sono subito concentrate su un adolescente, conoscente della vittima: il giovane, di appena 16 anni, è stato arrestato poco tempo dopo nelle vicinanze con l'accusa di omicidio. È tuttora detenuto in una stazione di polizia del sud di Londra. Il sovrintendente capo Seb Adjei-Addoh, comandante della polizia locale di Southwark, ha dichiarato: "Quella avvenuta è una tragedia, i miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici della donna in questo momento incredibilmente difficile". Il dirigente di polizia ha quindi spiegato che le indagini sul delitto sono solo agli inizi e invitato chiunque fosse a conoscenza di elementi utili agli inquirenti a farsi avanti e riferirli. L’ispettore capo Brian Howie ha aggiunto: “La nostra indagine continua e una squadra di investigatori sta lavorando a ritmo serrato per stabilire cosa è accaduto esattamente e che cosa ha provocato la morte di una giovane donna". Molti elementi al momento lascerebbero intendere che il delitto sarebbe stato commesso dal sedicenne, tuttavia il lungo interrogatorio a cui il giovane è stato sottoposto non ha chiarito altri punti oscuri, a partire dal movente.