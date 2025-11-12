Londra, bambino di cinque anni muore dopo il crollo di un muro in un campo da mini golf

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia a Sidcup Family Golf, a Chislehurst, nel sud-est di Londra. Un bambino di cinque anni è morto dopo che un muro è crollato su di lui e su una bambina di sei anni, durante una partita di mini golf avventura.

L’allarme è scattato alle 17:40 di domenica, quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per soccorrere due bambini rimasti schiacciati da una parete crollata. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: il piccolo in condizioni critiche, la bambina con ferite non gravi. Ieri, purtroppo, è arrivata la notizia che il bambino non ce l’ha fatta. La coetanea è stata successivamente dimessa.

In una nota ufficiale, la direzione della struttura ha espresso il proprio dolore: "Siamo profondamente addolorati nell’apprendere che il bambino ferito domenica è tragicamente deceduto. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e ai cari del bambino in questo momento incredibilmente difficile".

Il portavoce ha aggiunto che l’azienda sta collaborando con le autorità: "Stiamo collaborando pienamente con le autorità mentre proseguono le indagini e stiamo fornendo tutto il possibile supporto a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".

Anche il Bromley Council ha espresso il proprio cordoglio, definendo l’accaduto un “tragico incidente”: "I nostri pensieri sono con la famiglia in questo momento. La polizia sta attualmente indagando e il consiglio comunale è in stretto contatto con le autorità competenti".

La Metropolitan Police ha confermato che le indagini sono tuttora in corso per chiarire le cause del crollo e verificare eventuali responsabilità nella sicurezza della struttura.