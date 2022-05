Lite in areo, 29enne prende a pugni la hostess e le rompe i denti: condannata a 15 mesi di carcere Una 29enne californiana è stata condannata a 15 mesi di prigione per aver preso a pugni in faccia una hostess durante un volo da Sacramento a San Diego: le aveva chiesto in fase di atterraggio di allacciare la cintura di sicurezza e indossare correttamente la mascherina anti Covid.

A cura di Ida Artiaco

Una donna californiana di 29 anni, che ha preso a pugni in faccia un'assistente di volo della Southwest Airlines durante un volo, rompendole i denti, è stata condannata a 15 mesi in una prigione federale degli Stati Uniti. Vyvianna Quinonez dovrà anche pagare anche una multa di 7500 dollari, secondo quanto stabilito da un giudice di San Diego, che si è occupato del caso. Alla donna è stato vietato di volare per tre anni e dovrà partecipare a corsi di gestione della rabbia.

L'aggressione è avvenuta su un volo del 23 maggio 2021 da Sacramento a San Diego. Durante la fase di atterraggio, l'assistente aveva chiesto a Quinonez di allacciare la cintura di sicurezza, di riporre il vassoio e di indossare correttamente la mascherina anti Covid. Ma la 29enne, per tutta risposta, si è alzata, l'ha spinta, l'ha presa a pugni in faccia e le ha afferrato i capelli, prima che gli altri passeggeri intervenissero per separarle, secondo quanto confermato dalle autorità.

Uno di questi ha registrato tutta la scena con il proprio cellulare e il filmato ha fatto il giro del web. La hostess ha riportato lividi e un taglio sotto l'occhio sinistro, che hanno richiesto diversi punti di sutura, oltre a tre denti scheggiati. "Gli attacchi ai membri dell'equipaggio di volo, che svolgono lavori vitali per garantire la sicurezza dei passeggeri, non saranno tollerati", ha commentato il procuratore degli Stati Uniti Randy Grossman in una dichiarazione dopo la sentenza.

Questo è in realtà solo uno dei tanti episodi simili che si sono verificati in particolare negli Stati Uniti durante la pandemia di Covid-19. Le compagnie aeree nel 2021 hanno segnalato più di 5.000 incidenti di passeggeri indisciplinati alla Federal Aviation Administration. Sempre secondo la FAA, nella scorsa settimana ci sono state 1.419 segnalazioni di passeggeri indisciplinati e 470 indagini avviate finora nel 2022.