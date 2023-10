L’India vuole vietare profumi e colluttori ai piloti di aerei e agli assistenti di volo Fa discutere la nuova proposta della DGCA, l’organo che regolamenta l’aviazione civile indiana. Dopo l’alcol, sarebbero vietati anche i profumi e le sostanze che conterebbero un minimo contenuto alcolico. “La politica di DGCA è tra le più severe del settore e non abbiamo alcuna tolleranza per le violazioni” dichiarano rappresentanti del governo indiano.

A cura di Matteo Pelliccia

In India, una nuova proposta di regolamento che riguarderebbe gli aerei fa discutere. Nel Paese, a breve potrebbero essere presi in considerazione provvedimenti che riguarderebbero i piloti che fanno utilizzo di profumi.

L'Ufficio del Direttore Generale dell'Aviazione Civile (DGCA), l'organo del governo indiano che regolamenta l'aviazione civile, ha infatti recentemente proposto un aggiornamento del proprio regolamento sul consumo di alcol durante il volo.

Nelle linee guida dell'organo, perciò, si farebbe per la prima volta cenno a sostanze diverse dalle bevande alcoliche in senso stretto, purché per l'appunto abbiano un contenuto alcolico.

"Nessun membro dell'equipaggio deve consumare droghe o usare sostanze come collutori, gel per denti, profumi o qualsiasi altro prodotto che abbia un contenuto alcolico" si legge nelle note del testo. "Qualsiasi membro dell'equipaggio che stia assumendo tali prodotti deve consultare il medico della compagnia prima di intraprendere un incarico di volo" prosegue la nota.

L'ultimo aggiornamento dei requisiti di sicurezza della DGCA risale all'agosto del 2015. Nell'aviazione civile indiana, fino a questo momento non si sono mai riscontrare difficoltà per l'utilizzo dei profumi a bordo degli aerei di linea.

A livello mondiale, tuttavia, spesso e volentieri l'ubriachezza a bordo è stata più di una volta un problema nel settore dell'aviazione. Nell'agosto del 2022, ad esempio, i passeggeri di un volo diretto da Cipro a Manchester, in Inghilterra, vissero momenti di terrore a bordo del Boeing della TUI Airways. All'epoca, un uomo alterato da alcool e droga minacciò di provare ad aprire la porta d’emergenza dell’aereo in pieno volo.

Non sono mancate, comunque, le reazioni da parte dei rappresentanti dell'aviazione civile indiana per la controversa decisione. "La politica di DGCA in materia di alcol è tra le più severe del settore e non abbiamo alcuna tolleranza per le violazioni", ha dichiarato un rappresentante dell'organo del governo indiano.