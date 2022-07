Lilia accoltellata e uccisa in strada a 9 anni, giocava con l’hula hop insieme alla sorella di 5 anni Lilia stava giocando con l’hula hoop e un passeggino per bambole insieme alla sorellina di 5 anni davanti al bar dove lavora la loro mamma quando è stata aggredita e uccisa da un uomo.

A cura di Antonio Palma

Per lei era un tranquillo e spensierato pomeriggio d'estate da trascorre giocando tra le stradine calme della città ma proprio in quel momento l'incubo si è presentato davanti a lei con la forma di un uomo che l'ha aggredita e uccisa a coltellate a soli 9 anni davanti agli occhi atterriti della sorellina di 5 anni.

Cos' è sta uccisa la piccola Lilia Valutyte, la bambina vittima di una assurda e brutale aggressione mortale che ha sconvolto la comunità della cittadina di Boston, nella contea del Lincolnshire, in Inghilterra.

Secondo quanto ricostruito finora, Lilia stava giocando con l'hula hoop e un passeggino per bambole insieme alla sorellina di 5 anni tra il marciapiede e la strada davanti al bar dove lavora la loro mamma. Con le scuole chiuse e nulla da fare, la donna infatti aveva portate le piccole con loro tenendole di vista da dentro il locale

Tutto sembra tranquillo come sempre in quella stradina nei pressi storica chiesa di St Botolph quando un uomo ha avvicinato le piccole e ha aggredito la più grande lasciandola esanime in una pozza di sangue sul marciapiede.

Inutile per la piccola il successivo intervento dei soccorsi medici, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza della stessa madre, la prima ad accorrere sulla scena dopo l'accoltellamento. I medici hanno provato a rianimarla ma hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto poco dopo.

“La bambina stava giocando per strada con la sorella minore quando è successo. Avevano fuori dei giocattoli. È una strada tranquilla, quindi la madre le lasciava giocare fuori. Sono sicuro che le stava controllando da dentro perché lo faceva sempre. Era una ragazza molto tranquilla, e proprio non riesco a capire come sia potuto accadere" ha raccontato un testimone al Telegraph

Gli inquirenti in serata hanno arrestato due persone in relazione all'omicidio della bimba, dopo aver fatto irruzione in una casa a Boston, la polizia però non ha rilasciato ulteriori dettagli.