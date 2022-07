Bimba di 9 anni accoltellata a morte da sconosciuti in pieno giorno: orrore in strada L’omicidio ha sconvolto la comunità locale nel Lincolnshire. La polizia ha arrestato due persone oggi dopo aver avviato un’indagine per omicidio.

Una bambina di soli 9 anni è stata accoltellata a morte in strada da sconosciuti in un frequentato quartiere commerciale della cittadina di Boston, nella contea del Lincolnshire, in Inghilterra. Un omicidio terribile che ha sconvolto la comunità locale dove mai prima di ora si era assistito a simili fatti di sangue con bambini tra le vittime.

Il delitto si è consumato in pieno giorno, nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 28 luglio. All’arrivo dei soccorsi sul posto, dopo la chiamata di emergenza di alcuni passanti, per la piccola ormai non c’era più nulla da fare.

La polizia, che indaga per omicidio, è stata chiamata sul posto, in un vicoletto del centro cittadino, intorno alle 18.20. All’arrivo della prima pattuglia, la piccola giaceva già a terra in una pozza di sangue con ferite multiple da arma da taglio, come ha reso noto la polizia del Lincolnshire che indaga sui fatti.

“La bambina di nove anni è morta a causa di quella che si ritiene essere una aggressione a coltellate. Abbiamo avviato un'indagine per omicidio. L'area è stata delimitata ed esaminata. I genitori della piccola sono stati informati e siamo vicini a loro in questo momento incredibilmente difficile. La sua famiglia sarà supportata da agenti specializzati” si è limitata a comunicare la polizia che mantiene il massimo riserbo sia sull’identità della vittima che sugli sviluppi dell’inchiesta.

La dinamica dei fatti appare ancora incerta e la stessa polizia ha invitato i cittadini a farsi avanti in caso di informazioni utili a chiarire i contorni dell’omicidio. La zona dell'aggressione, fuori dalla storica chiesa di St Botolph, è stata transennate ed esaminata dalla scientifica.

Secondo i giornali inglesi, però, questa mattina la polizia ha arrestato due uomini che sono stati portati via in manette da una proprietà vicino alla scena e poi posti in stato di arresto in relazione all'omicidio della bimba. Gli inquirenti hanno affermato che si tratta di un caso "isolato" e che non ci sono rischi per la cittadinanza.