Licenzia 900 persone in un meeting su Zoom: bufera sul colosso immobiliare statunitense Il Ceo della società di mutui online Better.com ha licenziato 900 lavorati in una chiamata su Zoom poco prima delle vacanze di Natale. “Avrei dovuto farlo 3 mesi fa” ha detto Vishal Garg prima di dichiarare la fine del contratto di lavoro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Vishal Garg ha annunciato a 900 dipendenti il loro imminente licenziamento in un webinar su Zoom nella giornata di mercoledì. Il Ceo di Better.com, società di mutui online, ha inserito in una telefonata di gruppo il 9% della sua forza lavoro e ha fatto sapere ai dipendenti di aver firmato le carte per il loro esubero poco prima delle vacanze natalizie. "Se sei in questa chiamata – ha esordito – allora fai parte dello sfortunato gruppo di lavoratori che sta per essere licenziato". La registrazione della telefonata è stata visionata dalla CNN che ha poi diffuso la notizia.

Il provvedimento ha fatto ampiamente discutere, soprattutto per il periodo e per le modalità di licenziamento del Ceo Vishal Garg. "Mandare via qualcuno è straziante, soprattutto in questo periodo dell'anno, però una forza lavoro ridotta e concentrata ci permette di entrare in modo più competitivo nel mercato" ha dichiarato alla CNN il Direttore Finanziario Kevin Ryan nel tentativo di placare le polemiche. Una dichiarazione che però non ha sortito gli effetti sperati dall'azienda: la discussione si è anzi concentrata su ulteriori affermazioni del Ceo Garg che ha cercato di fornire spiegazioni sbilenche ai 900 licenziati. Ha accusato infatti i dipendenti di "rubare uno stipendio immeritato", in quanto in esubero rispetto agli altri. "Questa è la seconda volta nella mia carriera che mi tocca licenziare qualcuno – ha continuato Garg – e l'ultima volta che l'ho fatto, ho pianto". La chiamata però è stata breve e soprattutto senza spargimenti di lacrime.

Garg era già stato coinvolto in contenziosi dovuti al rispetto dei lavoratori in azienda. Forbes ha infatti diffuso alcune e-mail in cui il Ceo insultava i propri dipendenti, accusandoli di essere "lenti e imbarazzanti". Prima del licenziamento via Zoom, almeno 19 lavoratori erano stati costretti a dimettersi a causa dei modi usati da Garg in azienda.