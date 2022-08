L’ex campionessa di sci alpinismo Adèle Milloz è morta durante scalata sul Monte Bianco Trovata morta sul Monte Bianco l’ex campionessa di sci alpinismo Adèle Milloz. L’atleta aveva 26 anni e stava studiando per diventare guida alpina. Con lei deceduta anche una donna di 30 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Adele Milloz, da Facebook

L'ex campionessa del mondo di sci alpinismo Adèle Milloz è morta in un incidente sul versante francese del Monte Bianco. Il decesso sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 agosto.

Secondo quanto reso noto dai media d'oltralpe, i soccorritori sono intervenuti per recuperare il suo cadavere e quello di un'altra donna che si trovava con lei sul Monte Bianco. Milloz, 26 anni, era originaria di Tignes in Savoia (Francia) e stava studiando per diventare guida alpina presso la scuola nazionale di sci e alpinismo di Chamonix. Il corso sarebbe terminato nella giornata di lunedì 15 agosto con la conclusione degli stage previsti per ottenere la licenza.

La seconda vittima era invece era una donna di circa 30 anni uscita con lei per una scalata guidata. I corpi sono stati segnalati ai soccorritori da un'altra cordata di alpinisti che procedeva verso la cima della montagna. Gli scalatori che hanno individuato i due cadaveri sono stati poi portati a valle in elicottero per essere sottoposti a controlli medici: entrambi infatti sono apparsi sconvolti.

Le cause del decesso sono ancora sconosciute. Sembra infatti che non siano state registrate frane nelle ore della tragedia e che l'area non fosse oggetto di divieti specifici. Quanto accaduto sarà definito nei prossimi giorni con l'apertura di un'inchiesta, così come previsto dalla prassi.

Adèle Milloz era stata campionessa del mondo di sci alpinismo, sprint e individuale nel 2017, campionessa europea nel 2018 in sprint e quinta alla Pierra Menta 2018. Si ritiene che l'atleta sia morta nel tentativo di assistere la donna di 30 anni che si trovava con lei. Probabile, infatti, che la scalatrice sia finita fuori strada durante l'escursione. Milloz potrebbe aver cercato di salvarle la vita. Questa dinamica sarà però verificata nelle prossime ore