L’ex campione di kickboxing Andrew Tate incriminato per stupro e traffico di essere umani Il controverso influencer 37enne oltre che ex campione di kickboxing, Andrew Tate è stato incriminato per stupro e traffico di esseri umani da un giudice in Romania insieme al fratello e ad altri due soci.

A cura di Ida Artiaco

Stupro e traffico di esseri umani: sono queste le accuse formalizzate oggi da un tribunale in Romania a carico di Andrew Tate, controverso influencer 37enne oltre che ex campione di kickboxing. Anche il fratello Tristan e due soci sono stati incriminati per formazione di un gruppo criminale organizzato per sfruttare sessualmente le donne e produrre contenuti pornografici per siti specializzati. Tutti hanno negato il proprio coinvolgimento.

I fratelli Tate sono stati arrestati per la prima volta nella loro casa di Bucarest lo scorso dicembre. A marzo, sono passati agli arresti domiciliari a seguito di una sentenza di un giudice rumeno. L'atto di accusa depositato presso il tribunale afferma che i quattro imputati hanno formato un gruppo criminale nel 2021 per portare avanti il reato di tratta di esseri umani in Romania, ma anche in altri paesi tra cui Stati Uniti e Regno Unito. Vengono inoltre nominate sette presunte vittime che pare siano state reclutate dai fratelli Tate attraverso false promesse di amore e matrimonio.

Andrew Tate. Foto tratta da Twitter.

Il processo non inizierà immediatamente e dovrebbe durare diversi anni. Il giudice ha ora 60 giorni di tempo per esaminare i fascicoli prima che i quattro possano essere processati. Un portavoce di Andrew Tate ha dichiarato: "Accogliamo questa opportunità per dimostrare la nostra innocenza".

Già nel 2016, Andrew Tate fu stato rimosso dal programma televisivo britannico Big Brother per un video che sembrava mostrarlo mentre attaccava una donna. Ha continuato a guadagnare notorietà online, addirittura Twitter lo ha bandito per aver detto che le donne dovrebbero "assumersi una certa responsabilità" per essere state aggredite sessualmente.

A dicembre è stato tradito da una querelle innescata su Twitter con l'attivista del clima Greta Thunberg. Nell'ultimo video postato online si mostrava mentre mangiava una pizza consegnata a domicilio. Dalla marca sulla scatola in cartone la polizia romena è riuscita a risalire alla sua residenza e così è stato fermato.