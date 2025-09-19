L’Estonia dice che 3 jet militari russi hanno violato il suo spazio aereo: “Brutalità senza precedenti”

Tre jet russi avrebbero violato lo spazio aereo dell’Estonia. Lo annuncia il ministro della Difesa del Paese, che ha definito l’incidente “di una brutalità senza precedenti”. È la terza volta in pochi giorni che la Russia viene accusata di violazioni dello spazio aereo Nato.

Immagine di repertorio

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti. Lo ha fatto sapere il governo dell'Estonia: il ministero della Difesa del Paese ha definito l'incidente "di una brutalità senza precedenti".

Secondo Politico, sono stati fatti decollare dei caccia italiani F-35 per respingere i 3 jet. Il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia.

È la terza volta in pochi giorni che la Russia viene accusata di violazioni dello spazio aereo Nato. La scorsa settimana alcuni droni militari russi avevano violato i cieli della Polonia, che li ha abbattuti. L'episodio ha spinto la Nato a rafforzare le difese aeree nei paesi dell'Europa orientale. Sabato un drone ha violato lo spazio aereo della Romania durante un bombardamento sull'Ucraina occidentale. Secondo il ministro della Difesa romeno, il drone era russo.

In aggiornamento