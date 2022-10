Le ultime immagini di Gabby Petito e del fidanzato Brian Laundrie a poche ore dall’omicidio In un nuovo video le ultime immagini di Gabby Petito.

A cura di Chiara Ammendola

Gabby Petito nelle immagini delle telecamere di sicurezza

Camminano fianco a fianco tra gli scaffali di un supermercato per circa 15 minuti. Acquistano dei prodotti, come una normale coppia intenta a fare la spesa. Sono Gabby Petito e e il fidanzato Brian Laundrie e quelle diffuse dalla stampa statunitense sono le ultime immagini video della giovane travel blogger ritrovata morta il 19 settembre dello scorso anno nel Grand Teton National Park, nel Wyoming. A ucciderla il fidanzato 23enne che, dopo aver confessato l'omicidio in un diario, si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa.

Nelle immagini delle videocamere di sorveglianza del Wyoming Whole Foods poi diffuse lunedì da Fox News la coppia appare serena: è il 27 agosto 2021 e dopo qualche giorno si sarebbero perse le tracce di Gabby. I due scendono dal Ford Transit bianco di Petito lasciato nel parcheggio del supermercato per entrare nella struttura dove trascorrono solo alcuni minuti. sua scomparsa, il caso ha attirato l'attenzione del paese. In un parco della Florida, è stato poi scoperto morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta.