Le cambiano il volo ma la valigia resta a terra, costretta a indossare la stessa tuta per 10 giorni “Mi ero messa in tuta da ginnastica perché comoda per viaggiare, ma non è quello che volevo indossare in vacanza” ha commentato la 58enme, concludendo:” Mi hanno rovinato tutta la vacanza”.

A cura di Antonio Palma

Costretta a rimanere per ben dieci giorni con la stessa tuta che aveva indossato per il viaggio perché durante il volo le hanno smarrito la valigia con dentro tutto il necessario. È la brutta avventura che ha trasformato la vacanza di una donna britannica in un incubo.

La signora Melanie Marvell, 58enne di North Shields, nei sobborghi di Newcastle, aveva organizzato una vacanza di circa due settimane negli Stati Uniti durante la quale avrebbe dovuto vedere alcuni suoi ex colleghi di lavoro.

Aveva deciso di far coincidere il momento con le festività americane del Ringraziamento ma, a causa della mancanza di vestiti, si è ritrovata a presenziare a pranzi e cene in tuta da ginnastica.

La signora, che lavora come assistente alle vendite, aveva prenotato ben tre voli per arrivare a Boston, tre coincidenze con tre vettori diversi, prenotai tutti con largo anticipo.

Il prima breve volo che l’ha portata a Londra sembrava essere andato bene ma prima di imbarcarsi sul volo successivo, quando è andata a fare il check-in per l’aereo che doveva portarla in Irlanda, è arrivata la prima brutta sorpresa.

La prenotazione era saltata ma, dopo uno stressante avanti e indietro tra i diversi terminal, la donna era stata messa su un volo con un'altra compagnia per fare il viaggio direttamente a Boston dove è arrivata in anticipo.

All’arrivo la seconda brutta scoperta, in tutto il caos la sua valigia non era mai stata messa sull'aereo, costringendola a restare in tutta per dieci giorni.

“Mi ero messa in tuta da ginnastica perché comoda per viaggiare, ma non è quello che volevo indossare in vacanza” ha commentato la 58enme al tabloid Mirror, concludendo:” Mi hanno rovinato tutta la vacanza”.